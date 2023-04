La llista d’espera quan Sanitat deriva a la privada va de 6 a 80 dies

El temps d'espera per a entrar a quiròfan per una qüestió no urgent, l'anomenada llista d'espera quirúrgica, és un dels indicatius que tenen les administracions per a valorar l'estat de la sanitat: com menys dies, millor funciona. De cara a les pròximes eleccions del 28 de maig és també una de les xifres que més està acaronant la Conselleria de Sanitat: s'està ara en una mitjana de 80 dies (un fet inèdit després del colp que va suposar el bloqueig de quiròfans per la pandèmia de coronavirus) però es pretén rebaixar-la a 70 dies per tots els mitjans.

L'estratègia és "atacar" per diversos flancs: més diners per a operar fora d'horari en els quiròfans públics (autoconcert), més diners per a derivar a pacients a la privada (pla de xoc) i una mesura excepcional : permetre anar-se'n a la privada a operar-se des del primer dia sense l'espera preceptiva de dos mesos que hi havia fins ara.

Els pacients estan, per tant, eixint més ràpid de la llista d'espera "oficial", un fet que beneficia la comptabilitat de Sanitat, ja que no es compta el temps d'espera que aquests pacients "derivats" pateixen quan arriben a les clíniques. Perquè en la privada, tot i que menys, també cal esperar. Segons una resposta parlamentària donada al diputat popular Juan José Zaplana, són entre 6 i 80 dies de mitjana, segons l'hospital del qual siguem pacients i al qual ens deriven.

Operar-los, com a màxim, en dos mesos

L'acord entre la conselleria i les clíniques i hospitals privats estableix que els pacients que hi arriben han d'estar operats en un màxim de 60 dies, i en la majoria dels casos derivats es compleix. La mitjana dels 22 departaments de salut sobre els quals Sanitat dona xifres és de 44 dies (mes i mig), una espera que "quadra" amb els temps que diuen a aquest diari els responsables d'hospitals privats col·laboradors amb l'administració.

"L'acord és que l'has d'operar o rebutjar en dos mesos com a màxim", afirmen des dels hospitals privats

"L'acord és que has d'operar-lo o rebutjar-lo en dos mesos com a màxim. Quan hi arriben, en una setmana o 10 dies se'ls pot citar. Uns altres 15 dies per a tancar el preoperatori i en un mes o menys se'ls opera", expliquen fonts d'un gran hospital privat valencià.

La resposta parlamentària de conselleria sobre els temps d'aquesta demora no estructural (la que compta l'espera una vegada s'aprova la derivació) confirma aquesta tipus de conducta. Els pacients derivats de quasi totes les àrees de salut han hagut d'esperar menys de 2 mesos per a operar-se després d'acceptar la derivació a la privada, encara que hi ha excepcions.

Quan anar-se'n fora suposa esperar més

En tres àrees de salut, el fet d'anar-se'n a la privada no és sinònim d'operar-se abans ni per davall d'aquest límit pactat. És el que estaria passant als pacients derivats de la Plana, de l'àrea de Xàtiva-Ontinyent o de Torrevieja. Segons la mitjana de dies de demora aportada per Sanitat, els pacients que decideixen ser derivats en aquestes àrees de salut estan esperant, de mitjana, per damunt d'aquest termini "pactat" de 60 dies i, fins i tot, en l'àrea de salut de Torrevieja, el mes passat, hagueren d'esperar més si acceptaven anar-se'n a la privada que si es quedaven per a operar-se al seu hospital.

Fonts de les clíniques privades han assegurat a aquest diari que aquests pics d'espera poden deure's a "qüestions puntuals", ja que hi ha una comunicació fluïda amb Sanitat per a "pactar" el volum de casos derivats que es poden assumir i no superar aquests 60 dies pactats.

En quasi totes les àrees esperes menys si te'n vas a la privada, excepte en la de Torrevieja

En la majoria de departaments, no obstant això, sí que val la pena anar-se'n a la privada (sobretot si es pot triar des del primer dia), ja que el temps mitjà d'espera després de la derivació és menor i fins i tot amb diferències de més de la meitat. Aquest és el cas de la Fe, la demora mitjana del qual està en 106 dies, però els seus pacients derivats s'operen en una mitjana de mes i mig. El mateix passa amb els de l'Hospital General d'Alacant o els d'Alcoi i l'Hospital General de València, tots aquests amb quasi 100 dies o més d'espera mitjana als hospitals públics.