La Presidència de la Generalitat no és per a dones el 28M

Podem i Esquerra Unida concorreran junts a les eleccions autonòmiques del pròxim 28 de maig. L'acord de la reedició d'Unides Podem amb la confirmació d'Héctor Illueca com a cap de llista de la coalició d'esquerres, acaba de configurar l'estampa de totes les opcions electorals amb opcions d'obtindre representació a les Corts, i la imatge deixa una dada cridanera: només hi haurà una dona candidata a la Generalitat, i és de la formació que més difícil ho tindrà, segons les previsions, per a seguir en el parlament autonòmic.

Tot i l'aplaudiment final de legislatura en el qual totes les portaveus parlamentàries eren dones, Mamen Peris, líder de Ciudadanos, és l'única dona que optarà en els pròxims comicis autonòmics a estar al capdavant del Consell. El govern autonòmic no ha tingut mai una presidenta al capdavant (sí que l'ha tinguda les Corts) i no sembla que el 28M canvie aquesta tendència, perquè Ciudadanos, més que lluitar per la victòria, aspira a aconseguir representació en la cambra autonòmica.

La presència de la líder de Cs en els debats trencarà una fotografia exclusivament masculina. En aquest sentit, la confirmació que Illueca serà el candidat s'uneix al que fet que Ximo Puig encapçala la candidatura del PSPV, Carlos Mazón, la del PPCV, Joan Baldoví, la de Compromís i Carlos Flores Juberías, la de Vox. Tots homes. No és una situació estranya, sinó que també, tot i els avanços per la paritat, el primer lloc es continua resistint a les dones. De fet, només el 27 % de les candidatures per a les grans ciutats les encapçala una dona.

Així, en el pla autonòmic, Peris serà l'única dona al capdavant de les paperetes dels principals partits després que en 2019 hi haguera dos candidatures de dones en les seues respectives formacions: Isabel Bonig per part dels populars, i Mónica Oltra, que era la cap de cartell de Compromís. Les dues havien sigut, a més, candidates ja en 2015, quan també hi havia una altra candidatura amb femenina, la que dirigia Carolina Punset per Ciudadanos, actualment secretària autonòmica per a la UE en el Consell, recentment nomenada per Puig.

Canvi en el PPCV i en Compromís

Tant Bonig com Oltra han perdut el lideratge dels seus partits i les seues opcions per a encapçalar les respectives candidatures al llarg d'aquesta legislatura. L'exalcaldessa de la Vall d'Uixó i exconsellera d'Infraestructures va haver de deixar pas al nou líder del partit, Carlos Mazón, després que fora reivindicat per Teodoro García Egea i Pablo Casado, llavors en la planta noble de Gènova, després de dues derrotes electorals de la castellonenca a la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a Oltra, va haver de dimitir el juny de l'any passat després de la imputació per, presumptivament, ocultar o dificultar la investigació dels abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada per la Generalitat en la conselleria que ella dirigia. Mesos després de la seua marxa, el diputat en el Congrés, Joan Baldoví, va fer un pas avant i es va presentar com a candidat per a unes primàries en les quals no va tindre rival.

Com afectarà l'absència de l'exvicepresidenta en la campanya electoral de Compromís és encara una incògnita. Aquesta serà la primera en la qual Oltra no encapçale el partit des de 2015, quan la coalició taronja va aconseguir passar de 6 a 19 escons a les Corts, gràcies, en part, a l'espenta de la candidata que arribaria a ser vicepresidenta, consellera de Polítiques Inclusives i Igualtat i portaveu del nou executiu autonòmic. Quatre anys després, la coalició va mantindre la força (va passar de 19 a 17) en uns comicis complicats pel fet de coincidir amb les eleccions generals. El lideratge d'Oltra va ajudar a aguantar.

Que només hi haja una dona com a candidata a la Presidència de la Generalitat no significa que no hi haja dones en la part alta de les candidatures. De fet, tots els partits compten amb dones al capdavant d'alguna de les paperetes en alguna de les tres circumscripcions.

Així, el PSPV té a Alacant la consellera Josefina Bueno com a número 1, igual que Compromís, que té Aitana Mas, o Unides Podem, que té María Teresa Pérez, així com Marisa Saavedra a Castelló, i Vox té Ana Vega a la província meridional i Llanos Massó a Castelló. Pel que respecta al PPCV, aquest compta amb el lideratge femení, a València, de María José Catalá, que serà la número 1 per València.

Els líders van per València

La confirmació d'Illueca com a candidat a la Generalitat deixa també la majoria dels aspirants a la presidència amb el seu nom en la part alta de la papereta per València. Només Carlos Mazón, que anirà per Alacant, on és president de la diputació, es desmarca d'aquesta batalla a la província central. A aquesta, no obstant això, s'uneix Puig, que en els dos comicis autonòmics, el de 2015 i 2019, va anar per Castelló.