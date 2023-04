El Rialto accelera per a convertir el 66 % d’Ausiàs March en zona verda i de vianants

La Junta de Govern de l'Ajuntament de València va aprovar dijous passat l'avaluació ambiental de la modificació puntual del PGOU (Pla general d'ordenació urbana) que permetrà la renaturalització de l'avinguda d'Ausiàs March. Aquest expedient, al qual ha tingut accés Levante-EMV, suposa accelerar la renaturalització d'aquesta entrada a València des de la Pista de Silla, que quan es va presentar va provocar un enfrontament en el si de l'equip de govern, entre Compromís i PSPV. El PGOU ja qualifica com a espai lliure (zona verda) gran part de l'avinguda, però la concentra en una banda central de 20 metres d'amplària desconnectada, per tant, dels habitatges i els espais per als vianants de l'avinguda.

Tal com han informat fonts municipals, «amb la proposta prevista, es pretén mantindre l'espai verd, però reubicar-lo en els marges de l'avinguda per a generar, així, espais lliures més amplis i connectats amb les voreres i els locals situats en planta baixa. A més, s'inclouran espais de joc i esportius». Es passarà, per tant, d'un 20 % a un 66 % d'espais verds i per als vianants, han afegit les mateixes fonts. Tot i les reticències inicials de l'alcalde Joan Ribó, per la gran quantitat de vehicles que accedeixen a la ciutat per aquesta important via urbana, el govern municipal segueix avant amb el projecte.

De fet, la Junta de Govern del febrer passat ja va aprovar la modificació del Pla general d'ordenació urbana, que permetrà remodelar Ausiàs March, desplaçant la zona verda central prevista en el projecte inicial a banda i banda de l'avinguda, la qual cosa suposa eliminar les vies de servei i reduir un carril de trànsit per sentit.

La renaturalització d'Ausiàs March forma part de les infraestructures verdes que connectaran els espais enjardinats i grans parcs de la ciutat juntament amb l'avinguda del Port, l'avinguda de Pérez Galdós, l'eix Sant Vicent-Avinguda de l'Oest, el Bulevard Cultural o el Corredor Verd València Sud, que discorrerà sobre l'espai que ocupen actualment les vies del tren que separen els barris del sud de la ciutat.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha explicat que es tracta d'actuacions «de recuperació d'espai per als vianants i de generació d'espais verds com a eines per a la millora de la qualitat ambiental». L'objectiu és «reduir de manera notable la contaminació acústica i ambiental, amb els beneficis que això suposa en la salut i el benestar dels veïns i veïnes de tots els nostres barris».

L'àrea total d'actuació en l'avinguda Ausiàs March és de 81.900 m², i la longitud total és de 1.250 metres. En total, es recuperarà 37.000 m² d'espai per a vianants que, juntament amb l'actual, formen un total de 54.500 m². Els percentatges d'espai per a vianants i espai per al trànsit rodat canvien. Ara, un 78 % és per al trànsit rodat, i un 22 %, per a vianants.

Aquest nou eix verd inverteix el percentatge i multiplica per tres l'espai per a vianants amb un 66 % i un 34 % per al trànsit rodat.

Les actuacions inclouen noves dotacions al llarg de l'eix: carril bici, espais de places i punts de trobada, zones biosaludables, zones de joc, instal·lacions esportives senzilles i xicotetes reserves de biodiversitat.