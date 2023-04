Sanitat gasta 175 milions en ansiolítics i antidepressius, una xifra disparada després de la pandèmia

“Tinc 21 anys. No pot ser que amb 21 estiga enganxada a les benzos. És molt heavy”. Marta està prenent tres pastilles diàries; ansiolítics i antidepressius. Abans prenia zolpidem, però li va generar tolerància i ara necessita un fàrmac més fort, així que el seu psiquiatra li ha receptat lormetazepam, un medicament similar a una benzodiazepina. En pren cada dia. Diu que ha perdut la libido pels efectes secundaris dels medicaments, i que té algunes pèrdues de memòria que l'espanten molt.

La primera vegada que Irene va anar a urgències perquè no podia respirar, li van receptar ansiolítics i antidepressius diàriament i la van enviar a casa. “Em van donar cita per al metge de capçalera per al cap d'un mes. Però ningú em va explicar res, així que no em vaig prendre cap pastilla perquè em feia por. Jo volia saber què passaria al meu cos si començava a prendre medicació tan potent”, explica. Llavors, Irene tenia 27 anys i ara porta un any anant a treballar amb antidepressius. Se'ls pren d'amagat, ni tan sols la seua companya de pis ho sap. Ara el que li fa por és deixar-los.

Paula reconeix que “ha fet trampa per la desesperació” i no n'està orgullosa. Pren ansiolítics sense recepta per a calmar l'ansietat des de fa mesos. “És una solució ràpida quan la realitat se'm menja”, confessa. És la història de moltes joves. Li van intentar pujar el lloguer i va decidir comprar-se un pis. Ara ha pujat tot –també la seua quota d'autònoma–, i l'ansietat se l'està tornant a menjar. Ha decidit treballar més per a facturar més, “Però a quin preu?”, es pregunta. Viu cada dia “amb la sensació de no arribar, de no poder, d'ofegar-me”. I es pren una pastilla.

La Conselleria de Sanitat ha gastat aquest any 175 milions en psicofàrmacs (ansiolítics, antidepressius, neurolèptics, hipnòtics, etc.). Això suposa la meitat del pressupost de la Conselleria d'Habitatge, i la xifra està completament disparada des de l'any 2018. Només en ansiolítics i antidepressius es van gastar 78 milions en 2022, mentre que en 2018 van ser-ne 61.

Increment "brutal" d'antidepressius

La societat està cada vegada més medicada. Persones que van a treballar amb antidepressius en el cos o que només poden dormir amb l'ajuda de benzodiazepina és una postal molt comuna a les ciutats. La realitat, el treball precari, la carestia de la vida i les expectatives inassolibles són un monstre que s'engul les persones que necessiten pastilles per a anar a treballar.

Així ho adverteix el comissionat de salut mental de la Generalitat Valenciana i psiquiatra, Rafael Tabarés, qui denuncia que hi ha un "ús massiu" d'antidepressius des de fa anys. "En atenció primària aquests fàrmacs es recepten com si foren llepolies", explica.

"No es normal que algú accepte que per a funcionar en la vida necessite una crossa en forma de píndola" Rafael Tabarés - Comissionat de salut mental de la Generalitat Valenciana

Cal aclarir que aquesta no és una realitat exclusivament valenciana, ni espanyola, es dona a tot el món occidental (encara que Espanya siga dels països que més psicofàrmacs consumeixen). Estem cremats i usem la química per a no abrasar-nos amb el sofriment emocional que produeix seguir en la roda. Un sofriment emocional que, en moltíssims casos, es curaria amb teràpia i no amb pastilles.

"No és normal que algú accepte que per a funcionar en la vida necessite una crossa en forma de fàrmac", denuncia Tabarés. La despesa en aquests fàrmacs ha arribat a ser d'una magnitud que, segons diu Tabarés, "s'estima que entre un 15 i un 20 % dels valencians pren algun psicofàrmac per a funcionar en la vida". En països com el Regne Unit, per exemple, l'estimació és similar.

Tabarés explica que hi ha moltíssim patiment emocional (que no és el mateix que trastorn mental), que s'acaba resolent amb pastilles quan es pot resoldre fàcilment amb teràpia. "Estem medicalitzant el sofriment. I això no és gratis", explica.

"En un estudi recent a Catalunya veiem que es recepten molts més antidepressius que les depressions diagnosticades que hi ha, i no seria estrany que passara el mateix a València", diu Tabarés. La majoria d'aquests fàrmacs es recepten en atenció primària i això té una explicació. "Els professionals estan desbordats perquè el temps d'atenció per pacient és el que és, i ho solucionen fàcilment, amb receptes de pastilles, perquè no dona temps a més", comenta el psiquiatra.

Més psicòlegs en la pública

Això tampoc vol dir que la Generalitat Valenciana no estiga fent un gran esforç. El mateix Tabarés és l'encarregat públic de revertir aquesta situació i explica que cada any s'estan contractant psicòlegs clínics per als centres d'atenció precoç, amb l'objectiu que hi haja com a mínim un en una de les 216 àrees de salut. En 2022 s'han contractat 39, en 2023 en seran 36 més, en 2024 en toquen 47, en 2025 també 47, igual que en 2026.

L'esforç està ací, damunt de la taula, però Tabarés continua sent conscient que potser no és suficient per a enfrontar aquesta ona de problemes de salut mental. El que preocupa especialment el comissionat és "l'increment brutal d'antidepressius. El consum està canviant. Abans era més comú que es receptaren ansiolítics o hipnòtics, ara hi ha un creixement enorme d'antidepressius", diu.

Els efectes secundaris d'aquests medicaments tan forts també són una conseqüència que cal tindre en compte. "A més de disminuir la libido i poder causar pèrdues de memòria, implica una pèrdua de la capacitat de reacció. Això per a camioners o persones que treballen amb maquinària pesant, per exemple, pot ser molt perillós", explica.

L'ús d'ansiolítics i fàrmacs no sols es redueix al pla de la salut mental, cada vegada hi ha més xiquets i joves que en consumeixen. "Els ansiolítics es recepten cada vegada més per a tractar el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). Abans només n'usaven els psiquiatres en els centres, però ara el seu ús s'està popularitzant molt en pediatria.

Per a Tabarés hi ha un gran problema de base, i és que això és un problema social. "Estem pal·liant les conseqüències, però no pensem com resoldre les causes, moltes d'aquestes tenen a veure amb el nostre ritme de vida i el treball tan precari estés per la societat". També té a veure amb una generació de joves "maltractats, que fan pràctiques sense cobrar, que viuen en una ciutat on és impossible estalviar perquè el lloguer es menja tot el sou", explica. En la seua opinió, el sentiment social ha canviat en els últims anys. "Fa dues dècades hi havia molta més ansietat i por per les coses. Ara el que jo diria és que hi ha un decaïment, una sensació d'enfonsament. D'ací, el consum d'antidepressius".