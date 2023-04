Balanç turístic: una Setmana Santa de rècord

Finalitzada la Setmana Santa, en la qual l'oratge ha acompanyat les ganes de gaudi de la ciutadania, el sector turístic va fer ahir un balanç provisional i va confirmar el que s'ha vist aquests dies al carrer: terrasses plenes i molta gent en platges, pobles d'interior i al voltant dels monuments emblemàtics. Una explosió no vista des dels temps precovid i que no ha entelat la necessitat d'ajustar-se el cinturó per la inflació.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va assegurar ahir que les dades d'ocupació turística durant aquesta Setmana Santa "han superat el rècord de 2019", abans de la pandèmia, la qual cosa suposa "una esperança de cara a l'estiu". Per la seua banda, el president de la Federació Empresarial d'Hostaleria de València, Manuel Espinar, va afirmar a aquest diari que els dies passats poden definir-se com a "històrics" en termes de negoci. En la seua opinió, es tracta de la millor Setmana Santa dels últims quatre anys, és a dir, des d'abans que esclatara la covid el març de 2020. Ciutat El dirigent del sector va explicar que els hotels han superat el 80 % d'ocupació, mentre que l'hostaleria, és a dir, restaurants i cafeteries, han fregat el 100 % en el litoral. A la ciutat de València, els barris cèntrics, on se situen els monuments més destacats, han arribat al 80 %, mentre que en la majoria dels restants districtes l'activitat ha sigut escassíssima, perquè molts locals han tancat i els seus propietaris s'han sumat al grup de turistes. La secretària general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, no és tan optimista com Puig i Espinar. En la seua opinió, no es pot parlar de rècord perquè hi ha hagut setmanes santes "millors". Mancant que hui l'organització done les dades definitives, "la valoració és positiva, perquè arribarem a entre el 80 % i el 85 % d'ocupació", però hi ha hagut ombres. I és que la Costa Blanca, que representa entorn del 50 % del negoci del sector, ha patit en els dies passats un minvament en l'arribada de turistes britànics. Britànics Es tracta d'una reducció d'entre el 8 % i el 10 % respecte a les dades prepandèmia i té la seua explicació en diversos factors, segons Montes: els efectes del Brexit en un context d'elevada inflació al Regne Unit, l'acció dels turoperadors, que han redirigit visitants a Canàries, la falta d'avions en moltes companyies, cosa que redueix l'oferta, i la "sensació errònia d'un encariment dels preus a Benidorm", que "està produint fugides cap a l'habitatge vacacional, com posa de manifest el fet que el nombre de passatgers que ha arribat amb avió és el normal".