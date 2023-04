Màxima alarma en el València

Peter Lim ha destrossat el València. El club no té una estructura esportiva per a suportar les crisis de l'equip. Tampoc té un president ni un director esportiu que baixen al vestuari en els moments difícils per a intentar canviar l'estat d'ànim a través dels seus missatges. La presidenta Layhoon Chan i el director tècnic Miguel Ángel Corona van acudir ahir al matí a la ciutat esportiva l'endemà de la dramàtica derrota a Almeria per a estar amb Rubén Baraja i els jugadors en un intent de transmetre confiança i unitat. Però serveix de poc. O de res a hores d'ara de temporada després d'un cúmul de decisions negligents, conformisme i deixadesa d'una propietat que ha condemnat l'equip als llocs de descens. Desgraciadament per a l'entitat de Mestalla, cada vegada fa més olor de segona. El vaixell s'afona i només queden deu finals a vida o mort per a evitar el desastre. La preocupació és màxima a Paterna.

El senyal més perillós és el descontentament de Baraja amb l'equip. Mai se l'ha vist tan disgustat com a Almeria. El 'Pipo' continua creient en la salvació, però ni els números (7 punts de 21 possibles amb 8 gols en contra i només 4 a favor) ni les sensacions (sobretot en l'inici de la segona part de diumenge) li donen la raó. El tècnic no està disposat a consentir més derrotes per falta de concentració i intensitat, com la de l'últim partit. Un dels objectius de Baraja quan va arribar a la banqueta va ser que l'equip sabera llegir el que exigia el partit en cada fase i a Almeria no es va aconseguir. La derrota contra els de Rubi va ser un pas arrere i la demostració que l'equip no va pel bon camí. El cos tècnic assumeix que tenen molta faena i estan obligats a canviar moltes coses d'ací a final de temporada per a aconseguir la salvació.

Un altre dels símptomes perillosos que amenaça l'equip en les últimes deu jornades de LaLiga és la pressió. La por s'ha apoderat de l'equip. El 'Pipo' havia aconseguit transformar els dubtes en confiança quan va arribar a la banqueta, però els dos últims resultats negatius han suposat un revés important anímicament. Baraja sap que el cap serà fonamental i d'ací ve que no vulga parlar de «finals» per a carregar els jugadors de més pressió encara. El capità José Luis Gayà va indicar el camí en finalitzar el partit al Power Horse Stadium: han de «fer molt més», no poden permetre's més «desconnexions» i necessiten «aprendre» dels errors.