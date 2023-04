Sandra Gómez anuncia un pla de superilles

La candidata socialista a l'Alcaldia de València, Sandra Gómez, impulsarà un pla de superilles que inclou la creació de huit "superilles" més a la ciutat que se situaran a Tres Forques, Pla del Remei, la Roqueta, Montolivet, Amistat, Orriols, Tendetes i Ciutat Fallera. Es tracta d'una de les promeses electorals de l'actual vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, que acaba de finalitzar la primera gran superilla de la ciutat a la Petxina, en l'encreuament dels carrers Calixt III i Palleter.

La idea, ha explicat hui Sandra Gómez en una visita al barri de la Roqueta, és estendre aquest model de recuperació de l'espai públic en detriment del cotxe a tota la ciutat. "Les superilles són una manera més eficient d'organitzar la mobilitat en barris i ciutats, creant una jerarquia de vials on es redistribueixen les diferents maneres de transport", ha assegurat.

Les superilles són una manera ràpida de guanyar espai per al vianant mitjançant l'ús de mobiliari urbà i pintura, cosa que es denomina urbanisme tàctic. En pacificar-se els carrers interiors i reduir la velocitat dels vehicles els barris guanyen en seguretat i en qualitat de vida, amb més zones verdes, arbratge i menys contaminació atmosfèrica i acústica.

A més de la superilla de la Petxina, l'Ajuntament n'ha anunciat una altra en aquesta legislatura a Orriols, en concret, per l'entorn del col·legi Profesor Bartolomé Cossio amb el parc de l'Ermita per a posar en valor el nucli històric d'Orriols.

A més de la Petxina i Orriols, el pla de superilles anunciat per la candidata socialista inclou noves superilles a la Roqueta, en resposta a una demanda dels pressupostos participatius (Decidim), al Pla del Remei, on s'està licitant l'estudi de recuperació de l'espai públic que definirà l'abast del projecte en els districtes d'Eixample i Extramurs. També en resposta als pressupostos participatius, la candidata socialista ha anunciat una altra superilla al barri de l'Amistat i a Montolivet.

A Tres Forques s'intervindrà amb els Next Generation en l'espai públic del grup Mare de Déu dels Desemparats, on hi ha previst, a més, un nou aparcament. També s'intervindrà amb els fons Next Generation en la recuperació de l'espai públic de Tendetes, on també es proposa un nou aparcament.