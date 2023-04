Una vintena de cardiòlegs argentins fan una estada formativa a l'Hospital de Dénia

Una vintena de facultatius especialistes en cardiologia, procedents de l'Argentina, han començat hui a fer una estada formativa a l'Hospital de Dénia. Els especialistes coneixeran de prop el nostre sistema d'organització assistencial, així com qüestions relacionades amb la insuficiència cardíaca i la cardiologia clínica.

L'estada, organitzada per MEDSITE, una empresa líder de parla hispana amb capital argentí i presència a Llatinoamèrica i Europa, està especialitzada en el desenvolupament de capacitació per a metges. A més, té experiència prèvia en rotacions per centres internacionals de primer nivell.

Al llarg dels diferents dies de formació, els facultatius especialistes en cardiologia desenvoluparan un programa d'actualització cardiovascular, centrat principalment en insuficiència cardíaca. En aquesta matèria, el Servei de Cardiologia de l'Hospital de Dénia exposarà els avanços més actuals des d'un punt de vista teòric i pràctic, que abordarà l'activitat habitual de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca; el programa de connexió amb l'atenció primària; l'assistència en planta d'hospitalització, i les consultes específiques, així com la de cardiopaties familiars o valvulopaties desenvolupades pel Servei de Cardiologia.