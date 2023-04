Bétera rectifica i buscarà una parcel·la nova per al col·legi de Torre d’en Conill que no afecte el paisatge

L’Ajuntament de Bétera no construirà el col·legi d’Infantil i Primària per a Torre d’en Conill en la parcel·la prevista del sector R7. Així ho va assegurar el regidor d’Educació, Manuel Chover, en el ple d’abril, quan va assegurar que paralitzaran el procés de permuta iniciat per a canviar l’ús de sòl d’una parcel·la en aquest sector que actualment té una gran pinada, unes pistes esportives i un parc infantil. El veïnat d’aquest entorn va criticar la decisió, com va publicar Levante-EMV, ja que es tracta d’una zona verda consolidada que afronta directament amb els xalets d’aquesta urbanització i que s’usa per a l’esplai de la zona.

Amb aquesta queixa sobre la taula, el regidor Manuel Chover va assegurar llavors que la pinada anava a respectar-se. No obstant això, com ell mateix va explicar durant la intervenció en el ple municipal, “hem comprovat, en la simulació gràfica sobre el terreny, que, efectivament, l’impacte ambiental i visual és més dur del que vam preveure en principi”. A preguntes d’aquest diari, el regidor explica que les dimensions projectades del col·legi són massa grans per a aquesta parcel·la i té més afeccions de les que en un primer moment l’equip tècnic va poder veure, raó per la qual han acabat descartant aquesta zona. Ara comença el treball de buscar un altre emplaçament que, com assenyala Chover, “no estarà tan cèntric”, però sí que tindrà una ubicació més realista per a aquest projecte tan demanat socialment. Precisament, el regidor de la Coalició Mas Camarena-Torre d’en Conill va explicar que al pròxim ple es portarà la modificació que revertisca la permuta iniciada. Va insistir que la intenció de la Regidoria mai ha sigut suprimir la pinada, per la qual estava preocupat el veïnat, i quan han comprovat que sí que es veuria afectada, s’ha decidit canviar la parcel·la. Segons va destacar, la cerca d’un altre emplaçament ja ha començat. “Hem mirat del sector R10 a l’R14, en un lateral de les urbanitzacions, perquè en Torre d’en Conill i Mas Camarena, en els sectors 3, 7, 8 i 9, no hi ha llocs en zones centrals”, assenyala. A més, Chover també va llançar algunes dades sobre menors empadronats en aquestes urbanitzacions. Amb dades de gener de 2021, “hi havia, en aquestes urbanitzacions, 1.200 xiquets i xiquetes censats, sense comptar els dels sectors R8 i R9, que van començar a ocupar-se l’any passat i fins llavors no hi havia allí empadronaments”. Amb aquestes dades, en la Regidoria calculen que enguany podria arribar a haver-hi 1.500 xiquets i xiquetes que no tenen una instal·lació escolar prop de casa, i, per això, cal preveure que la construcció d’aquest col·legi estiga en aquesta àrea de Bétera.