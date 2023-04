Els opositors de Sanitat sumaran el doble de punts pel temps treballat en pandèmia

El temps treballat en la sanitat valenciana durant els pitjors moments de la pandèmia puntuarà el doble en les oposicions que la Conselleria de Sanitat té, en aquest moment, obertes, l’OPO acumulada de 2017-2018 i la d’estabilització de 2019, a les quals s’han presentat 165.000 candidats. És la manera que té l’Administració de “premiar” les persones que van estar treballant durant les successives onades de coronavirus en 2020 i 2021 o que van acceptar començar a treballar en aquell moment i que ara opten a ocupar en propietat una de les 11.800 places en joc.

La decisió la va prendre la Conselleria de Sanitat el dilluns 3 d’abril i suposa que molts dels opositors a diferents categories que ara encaren el procés d’aportació de mèrits (els exàmens ja s’han fet) puguen sumar més punts per temps treballat si van estar en actiu en la pandèmia, en concret el doble. L’Administració ha volgut estendre, així, la compensació que ja s’aplica en altres processos selectius i en els quals ja es premia a qui sí que va estar treballant en la pandèmia.

Per exemple, els qui estigueren en actiu entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020 o en les successives onades de la tardor-hivern de 2020 i 2021 (d’octubre a maig, que ací a la Comunitat Valenciana foren les més mortíferes) ja tenen el doble de punts en les borses d’ocupació i també els comptarà el doble el temps treballat si opten a una plaça fixa en el procés d’estabilització que Sanitat està desenvolupant sobre la llei 20/2021, amb una oposició només per mèrits i que busca reduir la temporalitat. Les oposicions ara en marxa eren les úniques en les quals no s’havia aplicat aquesta compensació, cosa que havia provocat les crítiques dels opositors.

Risc d’anar als tribunals

Els sindicats van secundar de manera unànime la proposta, ja que, com la Conselleria, entenen que si aquesta consideració especial s’estava prenent en les borses de treball i en el procés especial de consolidació, també s’havia d’aplicar en les oposicions “normals”. Consideren que s’havia de valorar que els sanitaris que sí que van estar treballant aquells dies “van córrer un risc”, sobretot en la primera onada, quan no hi havia equips de protecció i molts sanitaris van emmalaltir, “o que, per estar treballant, algú de la seua família va emmalaltir”, expliquen aquestes fonts.

El suport a la decisió de l’Administració hi és, però els sindicats també tenen clar que fer aquest gir de timó ara, quan el procés de les oposicions està a mitges (les 110 convocatòries d’exàmens ja s’han complit i s’ha avançat en la fase de mèrits), suposa canviar les regles de joc “en la meitat”, cosa que podria suposar problemes i la judicialització, en última instància, de tot el procés.

Així ho han explicat a aquest diari fonts de diversos sindicats. “Estem tots d’acord que calia compensar-ho, com s’està fent en altres processos, però sí, la possibilitat que es judicialitzen les oposicions per via d’un recurs contenciós hi és”, han explicat fonts d’un dels grans sindicats.

Des d’una altra de les formacions, han reconegut que, només una setmana després que la proposta de canviar el barem s’aprovara, ja han rebut consultes i queixes “d’afiliats i no afiliats als quals no els sembla bé que s’aplique aquesta puntuació extra, i menys que la decisió es prenga ara, quan ja estan els exàmens fets i les baremacions en marxa”, afigen les mateixes fonts.

Problemes en la resta d’oposicions

Els sindicats temen, així, una pluja de reclamacions que enterbolisca tot el procés d’oposicions, que ja ha generat problemes, com, per exemple, la polèmica després de l’examen de l’oposició d’Infermeria, la primera que se celebrava en dues dècades i que va provocar petició de revisió de l’examen i impugnacions per la dificultat de les preguntes. L’altre gran procés d’estabilització de places que Sanitat té ara en marxa, l’oposició només per mèrits per a cobrir 9.200 places, tampoc està exempta de problemes. Sanitat va haver de modificar la puntuació que se li donava a saber valencià, ja que en principi puntuava més que tindre un doctorat, i el barem que estableix els punts ja ha sigut objecte de recurs, ja que no té en compte el temps que s’ha treballat en les àrees de salut del model Alzira.