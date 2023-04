Els jutjats de pau de Carcaixent i Castelló es queden sense noces per falta de secretari

El sindicat CSIF ha alertat que la falta de secretari en els jutjats de pau de Carcaixent o Castelló, tots dos a la Ribera Alta, impedeix celebrar noces civils. La representació sindical atribueix aquesta circumstància a una “inadequada planificació en els relleus”. L’absència del gestor del servei repercuteix en actuacions diàries, com els enllaços matrimonials que s’oficien en tots dos municipis, ja que aquests funcionaris són els habilitats legalment per a donar fe de les noces.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) detalla que, en jutjats de pau com els de Meliana, Tavernes Blanques, Castelló o Carcaixent, els gestors/secretaris s’han jubilat en els últims mesos i les seues vacants han sigut cobertes provisionalment en comissió de servei.

Els funcionaris que cobrien aquests llocs de treball van cessar el 30 de març, perquè s’hi incorporaren els nous titulars. Atés que aquests tenen entre huit jornades laborables i fins a un mes, si venen de Canàries, per a complir el termini possessori, durant aquests dies no hi ha gestors en aquests jutjats.

Advertència sense resposta

Els sindicalistes del CSIF lamenten que ja van advertir l’Administració, amb temps, del que podria ocórrer i com afectaria això al servei públic, però sense rebre resposta, “ni haver-hi una planificació”. A més, la situació es produeix en jutjats que es cobreixen, ja que el secretari de Carcaixent pot atendre el de Castelló, i viceversa. No obstant això, com que els quatre s’han quedat sense gestors, també perden aquesta possibilitat de cobertura.

La central sindical assenyala que aquesta circumstància provoca que únicament disposen de personal d’auxili, que no té entre les seues competències, per exemple, donar fe d’unes noces. CSIF insta Conselleria a actuar amb més previsió per a evitar que aquests fets es repetisquen en més jutjats de pau.