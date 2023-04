L’encariment de l’habitatge agafa força a València a pesar de la crisi i l’augment de tipus

La pujada del preu de l’habitatge continua imparable a la Comunitat Valenciana malgrat l’augment de tipus i la crisi econòmica marcada per la inflació. El preu dels pisos s’ha incrementat un 6,6 % en el primer trimestre de l’any, segons revela un informe de la taxadora Gesvalt. Les immobiliàries valencianes avisen que el preu continua tensant-se per l’enfonsament de l’oferta i la forta demanda estrangera. Els consultors immobiliaris no troben una explicació a la falta de pisos en el mercat.

L’anàlisi de Gesvalt revela que el preu mitjà del metre quadrat d’un habitatge a la C. Valenciana s’ha situat en 1.224 euros, després d’augmentar un 6,6 % en un any. La província d’Alacant lidera les pujades, amb un augment del 9 % i un preu de 1.386 euros el metre quadrat; seguida de la de València, amb un 6,8 % i 1.200 euros, i la de Castelló, amb un 3,2 % i 974 euros.

Quant als preus dels habitatges de lloguer, la Comunitat Valenciana ha registrat un increment interanual del 8,6 %, fins a situar-se en 8,85 euros el metre quadrat al mes. Per províncies, la que ha viscut l’increment més fort ha sigut València (10,3 % i 9,87 euros), seguida d’Alacant (10,1 % i 9,52 euros) i de Castelló (5,5 % i 7,46 euros).

D’acord amb les dades existents, al tancament del tercer trimestre de 2022, l’esforç teòric necessari per a la compra d’habitatge, per part de les famílies, va ascendir dos punts respecte al trimestre anterior, situant-se en un 33,6 %, la qual cosa suposa una aproximació excessiva al llindar del 35 % que marca l’estrés financer.

Les immobiliàries no troben una explicació a la falta d’immobles per a comprar en el mercat

Situació irracional

Nora García, presidenta de l’Associació d’Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval), explica que la pujada dels preus a pesar de la situació econòmica està vinculada a la falta d’oferta. “No tenim explicació a la falta de pisos en el mercat. Lluny de baixar els preus, com seria d’esperar, continuen pujant. Aquesta situació no és lògica”. García confessa que per cada habitatge pot haver-hi tres o quatre compradors interessats. “Això provoca una mena de licitació i que pugen els preus. Al final compra el que està disposat a pagar més”, afegeix la representant de les immobiliàries valencianes.

Marina Alta

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, insisteix que darrere de la pujada hi ha la demanda dels estrangers. “A Alacant, els preus han pujat un 9 % per la demanda d’immobles en el nord de la Costa Blanca. En els dos últims anys, hi ha hagut moltes vendes a Altea, Xàbia o Dénia, i ha disminuït amb força l’oferta. El que queda disponible es ven”. Recasens, que coneix de prop la valoració dels immobles després de treballar com a taxadora entre 2003 i 2013, assenyala que a València hi ha molta demanda d’estrangers procedents dels Estats Units o de la resta d’Europa amb un poder adquisitiu alt. “Els preus a la capital s’estan encarint pels estrangers. Molts d’ells han conegut la ciutat com a turistes i s’han enamorat de llocs com el Mercat Central”, assenyala. Recasens descarta que el mercat immobiliari estiga davant d’una bambolla com la de 2008. “No veig que el preu vaja a caure, perquè no hi ha molt d’endeutament. Pot haver-hi oscil·lacions de preu del 5 %, però poc més”, sentencia.