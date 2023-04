El Port lliura al Llevant UE les claus de la parcel·la de la futura ciutat esportiva

L’Autoritat Portuària de València va fer, la setmana passada, el lliurament formal al Llevant UE de les claus de la pastilla de sòl enfront del barri de Natzaret on es construirà la nova ciutat esportiva del club granota, que ja ha iniciat converses amb diferents empreses per a licitar les obres. La previsió és que els treballs puguen arrancar d’ací a quatre mesos, una vegada resolta la llicència d’obres per part de l’Ajuntament de València.

Els terrenys on es construirà el nou complex esportiu, integrat per huit camps d’entrenament i una residència per a esportistes, formen part de la zona on hi havia la platja de Natzaret que el port va ocupar en els anys 80 per a l’ampliació sud del recinte. De fet, en l’interior de la parcel·la es manté en peus l’antic balneari de Benimar. La rehabilitació d’aquest edifici històric és una de les obligacions recollides en la concessió dels terrenys de la futura ciutat esportiva, una dotació que s’inclou en el pla especial de Natzaret, del qual també forma part el parc de Desembocadura.

La Ciutat Esportiva del Llevant, que actualment es troba a Buñol, ha sigut qualificada d’interés general per part del Consell de Ministres. El projecte requeria l’autorització del Consell de Ministres, ja que inclou usos terciaris hotelers (una residència per a esportistes) en sòls portuaris. L’APV va aprovar en el consell d’administració del mes passat la concessió, a favor del Llevant UE, per a l’explotació del sòl per a la ciutat esportiva durant 35 anys, amb la possibilitat de pròrroga per 15 anys més.

Les noves instal·lacions esportives del Llevant UE, segons el projecte bàsic que va presentar el club de futbol, comptaran amb set camps de futbol, un miniestadi per a 2.500 espectadors, un edifici social-administratiu que sorgeix de la rehabilitació de l’antic edifici de l’escola de Benimar i una residència per a uns cent jugadors.

La construcció de la Ciutat Esportiva del Llevant en els terrenys on, en el seu moment, hi havia la platja de Natzaret ha tingut un bon acolliment per part dels veïns d’aquest castigat barri del front marítim, que l’única objecció que fan al projecte són els nous vials d’accés previstos.