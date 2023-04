Puig exhibirà gestió en una gira per totes les comarques

El president de la Generalitat, Ximo Puig, començarà la setmana que ve una gira per totes les comarques de la Comunitat Valenciana per a exhibir el treball realitzat al capdavant del Consell, així com per a exposar el programa socialista per al 28M. Puig aposta, així, per reforçar la seua presència en l’esfera municipal, que serà clau en una cita electoral doble en la qual el vot local pot ser decisiu per al signe del Govern autonòmic, per l’efecte d’arrossegament dels alcaldes i alcaldesses.

En aquests actes per tota l’autonomia, Puig ha assegurat que s’entaularà una “conversa” amb la ciutadania per a “retre comptes” del que s’ha fet i “exposar” el que es faria en un nou mandat. “L’objectiu és la plena ocupació, avançar en justícia social i tindre un territori més cohesionat i sostenible”, ha enumerat. En aquest sentit, el secretari general del PSPV ha avançat una estratègia enfocada a “arribar a la immensa majoria dels valencians” i ha llançat un dard al PP de Carlos Mazón en assegurar que l’objectiu dels socialistes és “arribar a totes les places, no només a una plaça”, en referència a l’acte central de campanya del PP, previst a la plaça de bous de València. No ha sigut l’única pulla als populars, als quals ha acusat de “voler embarrar la campanya” davant de la seua absència de “projecte” per a la C. Valenciana i d’“adossar-la” a la campanya nacional de Génova. “L’antisanchisme no és un projecte polític”, ha criticat Puig. Sánchez farà campanya amb Puig Com ha fet en els últims dies, el cap del Consell ha insistit en la importància de “circumscriure” el 28M al “debat autonòmic” i no convertir-lo en un plebiscit al president del Govern, Pedro Sánchez. Per a Puig, les autonòmiques no són un “subproducte” de les generals, com, segons ell, tracta de transmetre el PP: “Ací es juga la sanitat, l’habitatge…”. En tot cas, a escassos dies que el líder nacional visite València per a la convenció municipal del PSOE, Puig ha negat que estiga preocupat per lligar-se a la figura de Sánchez i el cost electoral que això puga tindre en terres valencianes. “No em preocupa”, ha dit, abans de defensar que la gestió de Moncloa a l’autonomia ha sigut “positiva” en termes de “política social” i “inversió”. Això sí, ha admés que li agradaria “que fora més i superar algunes qüestions pendents”. Segons ha avançat el líder dels socialistes valencians, la previsió és que Pedro Sánchez participe en actes de campanya del PSPV en les tres províncies de l’autonomia.