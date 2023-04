Baraja demana «un plus» als seus futbolistes

El vestuari del València està tocat, però no està afonat. La derrota contra l'Almeria ha suposat un pas arrere en la carrera per evitar el descens a segona divisió, però també ha servit per a fer autocrítica interna, ser conscients encara més de la crua realitat de l'equip i adonar-se que el que estan fent no és suficient per a aconseguir la permanència. Levante-EMV ha comprovat les sensacions que hi ha. Tres són els missatges que s'han llançat en els últims dies de xarrades a la ciutat esportiva de Paterna: no abaixar els braços mai passe el que passe, tindre el cap fred i ser positius i, per damunt de tot, millorar molts aspectes de joc des del treball diari. «Millorar per a tornar a guanyar». Són les paraules més repetides. Rubén Baraja i la plantilla continuen creient en la salvació, però saben que això implica corregir els errors i donar-ho tot d'ací a final de temporada. Del primer a l'últim dels jugadors. Es necessita un plus de tots. Si no, serà impossible salvar-se.

Baraja ha treballat en dues direccions des que va acabar el partit contra l'Almeria. Recuperar l'equip mentalment i esportivament. El Pipo ha tractat d'alçar el grup i crear un ambient positiu i optimista de treball de màxima exigència i responsabilitat per a donar-li la volta a la situació. «No podem caure en la desesperació i en la sensació que tot està acabat», deia al final del partit. Per damunt de tot, la gran obsessió de Rubén és «millorar». El tècnic treballa perquè no es repetisquen els errors que van condemnar l'equip en la derrota a Almeria. Diumenge va eixir molt disgustat del Power Horse Stadium perquè van fallar en detalls que no poden repetir-se. I menys si tenen a veure amb la concentració o la intensitat. No tot és negatiu. En l'equip entenen que hi ha coses que s'estan fent bé des de la seua arribada (l'equip genera i no rep tantes ocasions) i cal seguir en aquesta línia.

El Pipo no vol parlar de finals perquè considera que encara hi ha temps i, sobretot, perquè no vol carregar de més pressió els seus jugadors, però té clar que el partit contra el Sevilla a Mestalla és fonamental. Hi ha molt en joc: recuperar la fortalesa a casa davant de l'afició, tallar la dinàmica de mals resultats (un punt de nou contra Almeria, Rayo Vallecano i Atlético), tancar la porteria (s'ha encaixat en els últims tres partits), rescatar el gol dels davanters (segueixen sense marcar en 2023) i mirar al futur immediat de l'equip amb més esperança que dubtes.