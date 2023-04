Ribera anuncia que ja té el projecte de l'anhelat segon centre de salut de Dénia

La concessionària de la sanitat a la Marina Alta ha anunciat que ja ha redactat el pla funcional del nou centre de salut de Dénia que estarà a la parcel·la municipal de l'avinguda Miguel Hernández i tindrà més de 1.500 metres quadrats. Una dotació sanitària que es fa realitat després de més quinze anys i a nou mesos que el contracte de concessió s'acabe.

Segons ha assenyalat en un comunicat, el pla ha "sigut aprovat per la Conselleria" i preveu una instal·lació sanitària amb totes les urgències d'atenció primària de la població, 7 contingents de medicina familiar i comunitària –MFIC– per a adults i 2 de pediatria. La resta dels contingents, 3 de pediatria i 16 d'MFIC, es repartiran entre els actuals centres sanitaris integrats a Joan Fuster i la Pedrera; així com les especialitats d'oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia, dermatologia, reumatologia, odontologia i fisioteràpia, a més de les unitats de planificació familiar, salut mental infantojuvenil i dany cerebral.

Segons ha explicat en el comunicat el director gerent del Departament de Salut de Dénia, Dr. Javier Palau, "d'aquesta manera s'amplia en dos el nombre de contingents en medicina familiar i comunitària, a més de reorganitzar l'activitat, a través de la centralització de les urgències en el nou espai. Això permetrà millorar la funcionalitat de tots els punts assistencials a Dénia i s'ampliarà la capacitat per a acollir l'activitat extraordinària que es produeix durant els períodes vacacionals".

El nou centre de salut tindrà més de 1.500 metres quadrats, repartits entre 13 consultes mèdiques i d'infermeria d'atenció primària, una àrea d'extraccions, una altra de govern –despatxos per a coordinadors, sales de reunions i arxiu– i una zona destinada a serveis generals i instal·lacions.

A més, comptarà amb un ampli espai de més de 200 metres quadrats destinats exclusivament a urgències. L'àrea estarà dotada de consultes i triatge, boxs per a adults i xiquets, sala d'espera, sala de cures i zones de descans i vestuaris per al personal sanitari.

"Amb aquest nou impuls, el grup sanitari Ribera avança en el compromís anunciat l'estiu passat de construir un nou centre de salut en la zona bàsica de Dénia, amb una població protegida pròxima a les 39.000 persones i que compta ja amb dos centres sanitaris integrats i un hospital d'aguts", hi ha afegit Palau.