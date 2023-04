Sandra Gómez proposa redoblar la inversió pública per a continuar transformant la ciutat i generar ocupació

La vicealcaldessa i candidata socialista a l'alcaldia de València, Sandra Gómez, ha garantit aquest matí durant una reunió amb representants de la Federació de Contractistes d'Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval) que, si arribara a l'alcaldia, redoblaria l'impuls a les inversions municipals després d'aconseguir enguany xifres històriques. “Un dels grans motors econòmics que té aquesta ciutat és el seu ajuntament a través de la inversió en obra pública, un motor que va estar gripat durant molts anys del govern del Partit Popular i que nosaltres hem posat en marxa a ple rendiment amb xifres històriques, però que, a més, tenim la perspectiva en el futur de poder doblar-les”, ha indicat la candidata pel PSPV durant la reunió per a exposar les línies d'inversió dels socialistes per als pròxims quatre anys.

Una ciutat a escala humana

Gómez ha insistit en el fet que "només des de l'Àrea d'Urbanisme que gestionen els socialistes" està prevista la inversió de 160 milions d'euros en obra pública amb un doble objectiu. “El primer, transformar la nostra ciutat: volem transformar les nostres places, els nostres carrers, les nostres grans avingudes, per a fer una ciutat a escala humana, a escala del vianant, una ciutat més amable més resilient contra el canvi climàtic, més naturalitzada”, ha continuat.

Generació d'ocupació

I en segon lloc, “perquè som plenament conscients del valor que té aquest sector per a la generació d'ocupació i d'economia, de l'important protagonisme que té l'Ajuntament de València perquè aquest motor funcione i, per tant, ací tenen el meu compromís de continuar mantenint aquestes xifres històriques en inversió i en obra pública a la ciutat de València”, ha assegurat.

La vicealcaldessa ha subratllat, a més, que gràcies a la inversió "històrica" que ha fet l'Ajuntament de València durant aquests últims huit anys "amb la mà esquerra del Partit Socialista", la ciutat "no sols s'ha transformat en una urbs més verda, segura i còmoda per als seus veïns i veïnes, sinó que ha aconseguit xifres rècord d'ocupació, està atraient inversions de grans firmes tecnològiques, rodatges de grans produccions com Star Wars, ha reduït el seu deute a mínims i és objecte de tots els reconeixements internacionals com la capitalitat verda europea, la capitalitat del turisme intel·ligent, la gala dels Michelin, la capitalitat mundial del disseny o els Gay Games, a més d'haver sigut reconeguda per prestigioses publicacions com Forbes com la millor ciutat del món per a viure, ha finalitzat.