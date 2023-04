Les universitats valencianes són les que més diners inverteixen en investigació d'Espanya

Les universitats valencianes són les que més diners per a investigació inverteixen de tota Espanya, així ho destaca la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) en el seu últim informe "La Universitat Espanyola, en xifres".

També són les que més ingressos reben per aquestes investigacions, a molta distància de la resta de centres d'educació postobligatòria. Una qüestió molt important és que més de la meitat d'aquests diners procedeix d'altres països, cosa que no aconsegueix cap altra autonomia.

Una de les universitats que té un lloc destacat en l'informe, precisament pel seu talent per a aconseguir inversió estrangera no sols d'Europa, sinó de la resta del món, és la Universitat Politècnica de València (UPV).

De fet té un apartat únic perquè «desenvolupa una activa captació de fons internacionals, especialment d'origen europeu, en el finançament de la seua activitat de contractes d'investigació i serveis de consultoria», destaca la CRUE. El pes d'aquests fons en les universitats espanyoles sol ser del 18 % de mitjana, mentre que en la Universitat Politècnica de València és de més del 40 %.

En total les universitats valencianes van invertir 179 milions d'euros en R+D+I, la majoria en investigació bàsica. És de les poques universitats que rep més ingressos per investigació que en 2014 i se situa a molta distància de la resta. En total va rebre quasi 80 milions per la investigació aplicada, la meitat de països d'Europa i de la resta del món, encara que l'any de la pandèmia la investigació es va haver de reduir al 30 %.

Aquesta realitat s'ha aconseguit gràcies a un esforç continuat d'inversió. Segons explica l'informe, la Comunitat Valenciana i Andalusia són les úniques dues comunitats autònomes que han mantingut diversos anys la inversió en universitats per damunt de l'1 % del PIB regional. Això té especial mèrit quan la valenciana és una autonomia amb un PIB per càpita 12 punts per davall de la mitjana espanyola a causa de l'infrafinançament del Govern.

Els ingressos de les universitats venen fonamentalment de tres vies, de l'Administració regional, de l'estatal o de l'estranger. L'informe de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) deixa en molt bon lloc els centres valencians perquè els col·loca com els únics que reben el finançament majoritàriament d'uns altres de tota Espanya.

La capital com a aspiradora

En l'extrem contrari se situen les universitats madrilenyes, que segons la CRUE, «per la seua condició de capitalitat, absorbeixen fons nacionals de manera intensa, duplicant l'origen del finançament mitjà respecte a la resta d'universitats espanyoles».

La majoria de les universitats es financen fonamentalment amb fons de l'Administració regional. Aquestes són País Basc, Navarra, Múrcia, Galícia, Extremadura, Catalunya, Balears, Canàries, Astúries i Andalusia.

Les universitats valencianes destaquen en la captació de fons i en inversió per a la investigació en un context que no és per a res propici per a això. O almenys, parteixen en desavantatge, sense un pla pluriennal de finançament que els permeta planificar les inversions a diversos anys vista en lloc de a dotze mesos com succeeix ara.

Conselleria i les cinc universitats públiques valencianes han passat pràcticament l'última legislatura sencera negociant aquest pla sense èxit. Precisament els fons per a la investigació van ser l'últim escull que va plantejar la UPV i que va fer que la Politècnica trencara la baralla per a l'aprovació del pla. A poc més d'un mes de les eleccions, tot sembla apuntar que el Pla pluriennal de finançament no s'aprovarà tampoc en aquesta legislatura.