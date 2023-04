Alcàsser posa en marxa el registre d’ADN caní

Alcàsser obri un nou episodi en la lluita contra l’abandó de la femta de gossos als carrers, amb la posada en marxa del registre d’ADN caní; una mesura que pretén, principalment, millorar la convivència ciutadana i, a més, incrementar la responsabilitat dels propietaris dels animals, i, en cas de no aconseguir-ho, sancionar les conductes incíviques. Durant aquests dies, s’estan duent a terme les primeres formacions entre el funcionariat de la Guàrdia Rural, així com les proves de les primeres recollides de mostres.

Segons l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, “aquest cens genètic permetrà, a més, localitzar l’animal en cas de pèrdua, robatori o extracció del xip, així com mantindre els carrers del nostre poble nets, ja que aquelles persones que no recullen els excrements de les seues mascotes seran sancionades”.

Com fer el registre del gos

Les persones interessades a registrar els seus animals podran fer-ho amb un cost de 36,40 euros (al desembre va finalitzar el termini per a fer-ho de manera gratuïta), sempre que ho sol·liciten en la pàgina web habilitada per la Mancomunitat de l’Horta Sud, l’entitat impulsora del servei. Després d’omplir el formulari habilitat, l’Ajuntament d’Alcàsser validarà la petició en un termini de 48-72 hores i enviarà un missatge telefònic (SMS) amb el bo per a fer la prova.

Amb aquest document, serà necessari acudir a una de les clíniques veterinàries adherides a la campanya perquè li practiquen la prova genètica a l’animal i que s’incloga en el cens.

20 municipis de l’Horta Sud

D’aquesta manera, el municipi se suma al llistat de més de 20 localitats de l’Horta en les quals s’està habilitant el servei, impulsat per la Mancomunitat de l’Horta Sud. Després del període de registre dels animals, que ha estat completament subvencionat per la Mancomunitat, comença ara el període de recollida de mostres.