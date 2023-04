Els aliments continuen disparats a la C. Valenciana i l’habitatge s’afona

La inflació va tancar el primer trimestre a la Comunitat Valenciana millor que en el conjunt d’Espanya, amb un enfonsament de gran importància en l’habitatge i amb els aliments fora de control, segons les dades que ha fet públiques hui l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’índex de preus al consum (IPC) de març va pujar a l’autonomia un 3 % en termes interanuals, mentre que, en tot el país, tal com va avançar l’organisme esmentat a finals del mes passat, es va quedar en el 3,3 %. En tots dos casos, encara que sobretot en el primer, la reducció és de gran importància, pel fet que la inflació va acabar febrer en el 6 %, la qual cosa implica que la Comunitat Valenciana l’ha reduïda a la meitat.

No obstant això, la subjacent, que exclou energia i aliments frescos, segueix en l’àmbit nacional en el 7,5 %, una dècima menys. Per si no fora prou, els aliments continuen desbocats. A l’autonomia pugen en un any un 16,5 % i es mantenen com la categoria de productes i serveis que més s’encareix, a pesar de les mesures del Govern, com la rebaixa de l’IVA. Algunes cadenes de distribució, com ha anunciat Mercadona aquesta setmana amb rebaixes en 500 productes, han començat a reduir el cost dels aliments que venen, però aquesta mesura és d’abril i encara es tardarà a veure’n l’efecte.

Habitatge

En l’altre costat de la balança hi ha l’habitatge, que experimenta un descens dels preus al març a la Comunitat Valenciana del 20,2 %, coincidint amb els efectes sobre el mercat hipotecari de la pujada de tipus d’interés i el fre que està començant a patir la compravenda de pisos. L’altre epígraf que registra un descens és el del transport, amb un 3,7 %. És de destacar l’increment del 8,4 % que s’anoten hotels, cafés i restaurants en un mes caracteritzat per l’assistència massiva a Falles i la proximitat de la Setmana Santa.

Anant al detall dels productes concrets, els que encapçalen l’escalafó dels més encarits són els aliments, amb el sucre en la primera posició, atés que, en un any, el seu preu ha pujat un 50 %. A una distància relativa apareixen els llegums i les hortalisses fresques, amb un 27,8 %; la llet, amb un 30,4 %; els olis i greixos, amb un 28,1 %; els ous, amb un 24,5 %; els cereals, amb un 22,8 %; la carn de porcí (19,6 %) i, a més distància, el pa, amb una alça del 13,4 %.

Són poques les rúbriques detallades per l’INE que registren un descens de preus, però algunes ho fan de forma considerable. És el cas de calefacció, l’enllumenat i la distribució d’aigua, amb una baixada del 31,8 %, o el 25,7 % del transport públic urbà.