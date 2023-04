L’Ajuntament de València i el Port exploren límits a l’aforament de creueristes

Després d’un 2022 de rècord per al turisme de creuers a València, amb l’arribada de 620.000 viatgers i 300 vaixells, l’Ajuntament de València explora, per mitjà de la fundació Visit València, la possibilitat de limitar l’aforament dels creuers en determinades èpoques de l’any. La temporada alta del creuer va, a València, de maig a octubre, mentre que, la resta de mesos, les escales es redueixen considerablement, la qual cosa rebaixa la mitjana. Segons Ports de l’Estat, València té capacitat per a 917.554 places (creueristes), per la qual cosa l’ocupació mitjana, en 2022, es va situar en el 68 %. Encara que la capacitat de càrrega de creueristes de la ciutat no està compromesa, l’Ajuntament vol millorar, en coordinació amb el Port, la planificació dels creuers sobretot en mesos “pic”, quan, en un mateix dia, poden arribar al port de València diverses d’aquestes ciutats flotants. Els mesos de més afluència de creueristes, l’any passat, van ser maig (39 creuers), juliol (31) i octubre (51).

El director gerent de Visit València, Antoni Bernabé, va llançar, fa uns dies, la possibilitat de posar límit d’aforament als creueristes. La vicealcaldessa i candidata socialista, Sandra Gómez, defensora d’una taxa als creuers porta la mateixa idea en el seu programa electoral. Es tracta d’evitar l’excés de concentració de visitants en determinats espais, com el centre històric. Associacions de veïns com Amics del Carme van demanar, ja abans de la pandèmia del coronavirus, que es limitara el nombre de creueristes que poden desembarcar a la ciutat. I els venedors del Mercat Central ja van posar límits a l’entrada de les visites guiades dels creueristes en el recinte modernista. València va registrar la xifra rècord de 613.000 creueristes en 2022 i, només a l’octubre, hi van arribar 51 vaixells També els veïns de Natzaret s’han queixat no tant del flux de turistes com de les emissions contaminants dels creuers, una cosa que s’ha tingut en compte a l’hora de planificar la nova terminal de creuers que construirà el Port de València en les antigues drassanes d’Unión Naval, a pocs metres del barri. La nova terminal de creuers garanteix que tota l’energia elèctrica necessària per al seu funcionament es produirà en les instal·lacions mateixes i serà d’origen renovable. Tots els molls estaran equipats amb una xarxa de subministrament elèctric per als vaixells atracats, la qual cosa evitarà que els vaixells tinguen encesos tot el dia els motors dièsel. Sobre el límit del nombre de creueristes per dia a València ja s’ha pronunciat, en declaracions a la SER, el nou president del Port, Joan Calabuig, que prendrà possessió del càrrec en substitució d’Aurelio Martínez dimarts que ve, que ha assegurat que València, com a capital del turisme intel·ligent, té capacitat per a anticipar-se als esdeveniments. El turisme de creuers també ha de ser “sostenible”, va assenyalar Calabuig, que va defensar, en aquest sentit, “tot el que siga ordenar i planificar”. “El primer que veu el turista és si és una destinació respectuosa amb el medi ambient”.