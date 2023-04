La Mostra de Proava ompli els jardins del Túria de productes valencians

Més de mig centenar de firmes agroalimentàries de la Comunitat Valenciana participen des d’ahir, dijous, en la 33a edició de la Mostra de Vins de Proava, una cita que enguany es tiny de verd per a commemorar la designació de València com a Capital Verda Europea en 2024. La sessió inaugural va servir també com a escenari per al lliurament de premis als vins guardonats en l’última edició del Concurs Oficial de Vins Valencians, el resultat del qual es va conéixer fa una setmana.

Fins dilluns que ve, 17 d’abril, milers de persones transitaran pel recinte situat als jardins del Túria (entre els ponts de l’Exposició i les Flors) per a descobrir els centenars de vins, cerveses artesanes, caves, licors i aliments artesans que presentaran les desenes de productors valencians que enguany omplin l’espai de la Mostra. El sistema d’accés al recinte serà similar al de les últimes edicions, amb una entrada que inclou una polsera d’accés, dues degustacions i una copa de cristall. Les entrades poden adquirir-se de manera anticipada en la plataforma de venda de la pàgina web de Proava o en les taquilles situades en els accessos al recinte. Més enllà de l’espai habilitat perquè cellers i altres productors mostren els seus productes, la Mostra arriba enguany plagada d’activitats paral·leles, entre les quals destaquen el Túnel dels Sentits, espai reservat en el qual es podran tastar de manera lliure desenes de vins i olis valencians, concerts i monòlegs programats durant el cap de setmana i una sèrie de presentacions i tastos temàtics impartits pels productors mateixos. Com ha sigut habitual durant les més de trenta edicions celebrades d’aquest certamen enogastronòmic, la Mostra de Vins de Proava es postula com el millor escenari per a descobrir el millor que tenen per a oferir les empreses agroalimentàries de la Comunitat Valenciana i conéixer de primera mà alguns dels vins i caves més interessants que actualment s’elaboren a escala nacional.