“Sagunt és la punta de llança de grans projectes europeus”

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va tancar la seua visita a Sagunt amb motiu del lliurament dels distintius de Ciutats de la Ciència i la Innovació 2022 en la jornada “Parlem de ciència”, organitzada pel PSPV de la ciutat, a la qual també va assistir la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, així com representants d’altres ajuntaments i d’empreses del sector.

A les portes del Casal Jove de Port de Sagunt, on va tindre lloc l’acte, van esperar la ministra membres de la plataforma Salvem el Territori, que van desplegar una pancarta amb el lema “No a la macroplanta fotovoltaica. Salvem Montíber”, amb la qual volien mostrar a la titular d’innovació el rebuig a la macroinstal·lació de plaques solars en els 2,5 milions de metres quadrats en aquesta partida agrària de Sagunt.

No obstant això, malgrat que la intenció dels que allà es concentraven era “traslladar-li a la ministra les nostres peticions”, aquesta es va centrar en l’acte i va obviar la protesta.

Orgull

Morant va destacar Sagunt com una de les ciutats “emblema de les polítiques d’innovació, i és punta de llança de grans projectes europeus, que garantiran el futur dels nostres joves, la qual cosa és tot un orgull”, va dir. Un assoliment que va atribuir a l’alcalde, Darío Moreno, a qui va posar d’exemple de “lideratge i polítiques útils que fan que les coses bones passen”.

Una vegada en la jornada, la ministra va reivindicar la presència de la dona en la ciència i va destacar el treball de moltes empreses locals i comarcals en aquest objectiu.

Encamina

Abans d’aquest tancament, l’exalcaldessa de Gandia es va passar per l’ajuntament de Sagunt, on va ser rebuda per l’alcalde i diversos regidors, abans de signar en el Llibre d’Honor de la ciutat. Moreno va exercir, una vegada més, d’amfitrió per a explicar-li algunes de les peculiaritats de la casa consistorial.

Posteriorment, la comitiva va visitar l’empresa Encamina, consultora tecnològica la missió de la qual és impulsar la productivitat i innovació d’organitzacions mitjanes i grans de tot el món mitjançant projectes rellevants i serveis gestionats. Durant la visita de la ministra, el director corporatiu d’Encamina, Pako Giménez, i el CEO de l’entitat, Hugo de Juan Jordán, li van explicar els projectes que hi duen a terme. Per a acabar, es va fer una xicoteta demostració del seu treball amb un robot.