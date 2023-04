L’Ajuntament llança una convocatòria per al disseny de la imatge gràfica de la Gran Fira

La Regidoria de Cultura Festiva, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, ha llançat una convocatòria oberta a empreses i professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació per a la creativitat de la campanya gràfica de la Gran Fira de València 2023.

Podran concórrer a la convocatòria els professionals, els estudis de disseny i il·lustració, les agències de publicitat i les empreses del sector.

Les empreses i persones interessades a presentar-s’hi han d’enviar la seua documentació, que haurà d’incloure també el dossier de treball i currículum, a l’adreça de correu electrònic secfiestas@valencia.es amb la indicació que es tracta de la creativitat de la campanya gràfica de la Gran Fira de València 2023. El termini per a l’enviament de candidatures serà de dotze dies naturals que començaran l’endemà de la publicació de les bases en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de València.

El comité de selecció de la campanya gràfica estarà integrat pel regidor de Cultura Festiva, tres professionals del sector i el dissenyador de la imatge gràfica guanyadora l’any passat. Entre totes les candidatures presentades, el jurat valorarà l’experiència en projectes similars, la qualitat dels treballs desenvolupats, l’originalitat i la creativitat.

La persona o l’empresa adjudicatària podrà rebre 17.545 euros, IVA inclòs, per l’execució de la creativitat i les adaptacions bàsiques de la imatge per a la publicitat exterior en OPIS i marquesines d’autobús, en lones i banderoles per a la instal·lació en els escenaris, la producció per a mitjans de comunicació, xarxes socials i pàgina web, els programes de mà i la roba de treball, entre altres formats.