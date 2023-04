Llíria celebra hui el seu dia gran amb la multitudinària rogació a sant Vicent

Llíria comença el dia hui amb ganes. És el dia gran de la capital del Camp de Túria, que celebra al seu copatró, sant Vicent Ferrer, amb un bany de multituds que anirà del nucli urbà al parc de Sant Vicent i torna al municipi a celebrar que fa mig mil·lenni que el sant va retornar l’aigua a aquesta ciutat.

Com cada any, la imatge eixirà de la parròquia de l’Assumpció fins a l’ermita del parc. Després de l’esmorzar, amb les populars torrades, se celebrarà la tradicional missa, es beneiran les aigües al costat de l’olivera on el dominic va predicar l’any 1410 —on va fer brollar de nou l’aigua en la font— i de tornada al nucli urbà es produirà la tradicional trobada entre sant Vicent i sant Miquel, l’altre patró del municipi. La jornada acabarà amb l’Orquestra Tòquio a la plaça Major, com ja és tradició.

S’espera que hui assistisquen a la celebració de Sant Vicent més de 3.000 persones a gaudir del paratge, la gastronomia i la tradició que porta el copatró fins al seu parc acompanyats pel clavariat, la majoralia i representants de la Confraria de Sant Vicent Ferrer.

Els focs per a l’esmorzar queden sotmesos, això sí, a la meteorologia: si la Generalitat decreta el risc 3 d’incendis forestals, se suspendrien i es continuaria amb l’agenda esmorzant al parc, però sense fer-hi brases.