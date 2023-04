El lloguer apuja un 4,8 % a la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de l’any

La Comunitat Valenciana ha tancat el primer trimestre de l’any 2023 amb un increment trimestral del preu del lloguer del 4,8 % i un interanual del 14,6 %, segons les dades de l’índex immobiliari Fotocasa.

Aquests increments detectats al març situen el preu de l’habitatge per llogar en 10,61 euros per metre quadrat al mes (€/m² al mes), ha explicat el portal immobiliari en un comunicat. La Comunitat Valenciana és la setena en la qual més es van augmentar els preus i la sisena més cara.

Per províncies, a València s’ha comptabilitzat un increment trimestral del 5,5 %, a Alacant ha apujat un 1,5 % i Castelló un 1,3 %. A València es paguen 11,54 euros per metre quadrat; a Alacant, 9,97 €/m² al mes, i Castelló, amb 7,16 €/m² al mes.

Quant a les capitals, València ha registrat un ascens del 3,1 % trimestral i del 22,1 % interanual, fins a situar-se en els 12,82 euros per metre quadrat al mes. A Alacant, el preu ha apujat un 0,2 % trimestral i un 19,4 % anual, fins als 10,96 €/m² al mes. Finalment, a Castelló de la Plana, amb un augment trimestral del 0,3 % i interanual del 2,6 %, el preu se situa en 7,13 euros per metre quadrat al mes.

De les 18 ciutats analitzades per Fotocasa amb variació trimestral el març de 2023, 14 d’aquestes experimenten una pujada del preu de l’habitatge per llogar.

Els increments més elevats d’habitatge s’experimenten a Alboraia amb 18,3 %, Gandia amb 16,1%, Torrevieja amb 15,8 % i Cullera amb 8,6 %. D’altra banda, les tres ciutats que presenten els màxims descensos trimestrals són Paterna amb -10 %, Torrent amb -7,4 % i Alcoi amb -1,4 %.

Quant al rànquing de preus per municipis, es paga per Alboraia amb 15,42 €/m² al mes, seguida de Benidorm amb 14,07 €/m² al mes, València capital amb 12,82 €/m² al mes, el Campello amb 12,39 €/m² al mes, Altea amb 11,87 €/m² al mes, Santa Pola amb 11,40 €/m² al mes, Alacant amb 10,96 €/m² al mes, Cullera amb 10,72 €/m² al mes, Gandia amb 10,58 €/m² al mes i Torrevieja amb 10,55 €/m² al mes.

Espanya ha tancat el primer trimestre de l’any 2023 amb un increment trimestral del 4,7 % en el preu de l’habitatge per llogar i una pujada interanual del 9,7 %.

Aquests increments detectats a tancament del mes de març situen el preu de l’habitatge per llogar en 11,55 euros per metre quadrat al mes i marca, un mes més, un nou preu màxim de l’habitatge per llogar.

“El lloguer travessa una situació de sobrepreus, en marcar rècord, pràcticament cada mes que passa”, adverteixen des del portal immobiliari. La reducció de l’oferta és la principal raó que genera una alça dels preus, però també una demanda que, lluny de moderar-se, es manté fort en pràcticament tot el territori, segons expliquen en l’informe.

En les comunitats autònomes aquest primer trimestre de 2023 es presenta amb 14 increments trimestrals i 16 increments interanuals. Al març nou d’aquestes han superat els preus màxims i són: Madrid (16,25 euros per metre quadrat al mes), Balears (15,96 euros/m² al mes), Catalunya (15,68 euros/m² al mes), Canàries (11,90 euros/m² al mes), Navarra (10,71 euros/m² al mes), Comunitat Valenciana (10,61 euros/m² al mes), Andalusia (9,51 euros/m² al mes), Castella i Lleó (8,22 euros/m² al mes) i Extremadura (6,22 euros/m² al mes).

L’ordre dels increments trimestrals el lidera Balears (+12,7 %), seguit de Cantàbria (+6,4 %), Canàries (+5,7 %), Castella i Lleó (+5,4 %), Madrid (+5,4 %), Catalunya (+5,1 %), Comunitat Valenciana (+4,8 %), Castella-la Manxa (+3,2 %), Andalusia (+3,1 %), Navarra (+3,1 %), Extremadura (+3,0 %), Regió de Múrcia (+2,9 %), Astúries (+2,4 %) i Galícia (+2,0 %).

Quant al rànquing de preus per comunitats, per Madrid es paga per metre quadrat 16,25 euros. Li segueixen les comunitats de Balears (15,96 euros/m² al mes), Catalunya (15,68 euros/m² al mes), País Basc (13,78 euros/m² al mes), Canàries (11,90 euros/m² al mes), Cantàbria (10,98 euros/m² al mes), Navarra (10,71 euros/m² al mes), Comunitat Valenciana (10,61 euros/m² al mes), Andalusia (9,51 euros/m² al mes), Aragó (8,83 euros/m² al mes), Astúries (8,58 euros/m² al mes), Castella i Lleó (8,22 euros/m² al mes), Galícia (8,12 euros/m² al mes), Regió de Múrcia (7,89 euros/m² al mes), La Rioja (7,64 euros/m² al mes), Extremadura (6,22 euros/m² al mes) i Castella-la Manxa (6,10 euros/m² al mes).