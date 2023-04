El paratge de la Murta es reobri hui al públic després de donar-se per controlat l’incendi

El paratge de la Murta reobri hui les portes als visitants una vegada els serveis d’emergència van donar ahir per controlat l’incendi declarat el divendres a la vesprada al costat de la carretera de la Casella, que, segons les últimes estimacions, ha afectat 63 hectàrees, segons el balanç que donat a conéixer l’Ajuntament d’Alzira. El paratge de la Casella, per contra, romandrà tancat per al públic i únicament s’hi permetrà l’entrada als veïns mentre continuen els treballs dels bombers i les brigades forestals, ja que l’incendi no s’ha donat encara per extingit.

L’Ajuntament d’Alzira ha agraït a través de les xarxes socials la participació i la col·laboració de tots els cossos que han participat en el control i l’extinció d’un incendi que va amenaçar el paratge de la Murta, que finalment ha quedat a resguard de les flames.