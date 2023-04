Ortolá estrena el seu palmarés amb doblet valencià

La prova de Moto3 del Gran Premi de les Amèriques, que ahir es va celebrar a Austin, va consagrar el valencià Iván Ortolá (Angeluss MTA Team), que amb 18 anys i en la seua segona temporada en el Mundial, conquistava la primera victòria en un gran premi de la seua vida. El de Puçol ho feia, a més, en gran, i va protagnitzar una espectacular remuntada i plantant cara als favorits de la categoria. Per a completar la festa valenciana, Jaume Masià (Leopard Racing), que partia des de la posició preferent, finalitzava segon en una prova amb clar accent espanyol, ja que el tercer escaló del podi l’ocupava Xavier Artigas (CFMoto Racing Pruestel GP).

L’apoteosi valenciana la rubrica a més l’alacantí Daniel Holgado, que, malgrat no pujar al podi (va finalitzar cinqué), conserva una setmana més el lideratge en la classificació general del Mundial de Moto3.

Canet, huité en Moto2

Si en Moto3 la festa va tindre color valencià, en Moto2 l’actuació dels pilots de la Comunitat Valenciana va ser molt més discreta. Aarón Canet va finalitzar huité, lluny del podi, mentre Sergio García Dols ni tan sols va poder acabar la carrera. En el costat positiu, la victòria de Pedro Acosta.

En MotoGP, Alex Rins (va aconseguir la seua primera victòria en la temporada, per davant de Lucca Marini i de Fabio Quartararo. Per part seua, Álex Márquez se’n va anar a terra i no va acabar la carrera.