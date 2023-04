Salvem el Puig reclama la rehabilitació total de l’ermita de Xàtiva

Després de tres anys marcats per la pandèmia, la romeria cívica al Puig es reprén a Xàtiva amb plena normalitat. La convocatòria va nàixer el 1996, fruit de la preocupació d’una sèrie d’entitats per la deterioració que patia un monument emblemàtic del paisatge xativí.

“Ara el perill d’enfonsament de l’ermita gòtica era imminent i calia reprendre un instrument de conscienciació com aquest”, expliquen des de la plataforma organitzadora. Les últimes grans fases de les obres de reforma i posada en valor de l’edificació continuen pendents d’executar-se amb fons de la Diputació.

Al llarg d’aquests vint-i-huit anys, la demanda cívica de recuperació de l’ermita ha donat com a resultat la intervenció de nou fases de rehabilitació, en les quals destaquen les accions de cobriment del sostre per a evitar filtracions, la consolidació de murs, la recuperació de l’aljub per a disposar d’aigua suficient per a futures obres o el fiançament de l’últim tram del camí, etc. “I el més important: aconseguir la titularitat pública de l’ermita”, apunten els convocants.

Però des de la plataforma posen l’accent que “s’ha de continuar fent més activitats com aquestes romeries per a aconseguir la rehabilitació definitiva i estudiar quin ús li atorgaran les autoritats”.

Tercer diumenge de Pasqua

Així, la 28a romeria al Puig se celebrarà, com és tradicional, el tercer diumenge de Pasqua, el 23 d’abril. Els pobles participants organitzaran l’eixida dels seus romers en funció de la distància al Puig.

El matí romer recupera el tradicional repartiment de canyes, el convit de mona de Pasqua i la mistela. L’esmorzar dels excursionistes estarà amenitzat per l’acompanyament de tabaleters i dolçainers.

Els convocants, a més, han volgut celebrar la tornada a la normalitat amb l’organització d’una exposició de fotos i pintures de diferents autors oberta als visitants del 18 al 23 d’abril a la Casa de la Cultura de Xàtiva.

La Plataforma Salvem el Puig està conformada per l’Associació d’Amics de la Costera, l’Associació Cultural la Sénia de Llocnou d’en Fenollet, el Centre Excursionista de Xàtiva, l’Associació Cultural 9 d’Octubre del Genovés, Gent de la Torre d’en Lloris i l’Ajuntament de Xàtiva.