Yolanda Díaz evita aclarir si farà campanya per Compromís o Podem

Si una cosa va fer Yolanda Díaz en l’entrevista de Jordi Évole emesa aquest diumenge en La Sexta va ser esquivar les preguntes. “En fi, no sé” o explicacions per a anar-se’n per les branques van ser les fórmules que va adoptar Díaz per a no respondre a algunes preguntes, també relacionades amb els suports que farà visibles durant la campanya de les eleccions municipals i autonòmiques programades per al 28 de maig.

A 42 dies dels comicis i a la pregunta directa d’Évole de per qui farà campanya en els territoris on hi ha forces integrades a Sumar (com Compromís) i també està Podem (amb qui encara no hi ha acord per a la plataforma electoral i es manté al marge), com Madrid o la Comunitat Valenciana, Yolanda Díaz va evitar respondre. Què farà en territoris com la Comunitat Valenciana on es presenta Compromís, amb Joan Baldoví al capdavant, i Podem, amb Héctor Illueca? A qui donarà suport explícit en campanya? “Tot el que puga ajudar perquè no es guanyen places importantíssimes per la dreta ho farem”, va dir, sense decantar-se clarament per cap opció i abraçant, en certa manera, l’ambivalència. En aquest sentit, el candidat de Compromís ja ha convidat Díaz als seus actes de campanya.

Així mateix, la també ministra de Treball va assegurar que ella “no vol” que la ciutadania es trobe dues paperetes separades en les eleccions generals, previstes per a final d’any. “És que jo no vull això”, va respondre a Évole quan aquest li va plantejar la possibilitat que Podem i Sumar anaren per separat, va assegurar que ella vol primàries obertes a la ciutadania que donen independència territorial a les formacions que integren Sumar i que, si hi ha alguna cosa que bloqueja que els morats s’integren en el nou projecte polític, no són les primàries.

Acusacions a Compromís en Podem i EU

En clau valenciana, Podem es resisteix a donar suport explícit a la vicepresidenta Díaz i al seu projecte Sumar, en sintonia amb la direcció nacional del partit mentre que culpa a Compromís de ser ells els que no volen que els morats s’integren en el projecte que encapçala la ministra de Treball, tal com ha expressat el candidat de Podem a la Generalitat Valenciana en diverses ocasions, cosa que Compromís nega.

Així mateix, tant Podem com Esquerra Unida també han assenyalat als valencianistes de ser els qui “no sumen” a la Comunitat Valenciana i han defensat que si algú està espentant una unitat de l’esquerra “a l’esquerra del PSOE”, aquests són ells.