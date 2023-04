Alcaraz entra en escena en el Godó mentre que Martínez i Andújar hi van caure ahir

Ahir es va dilucidar el primer rival de Carlos Alcaraz en el Barcelona Open Banc Sabadell. Serà el portugués Nuno Borges, un jugador de 26 anys i la raqueta número 79 del món. Hui tindrà la gran oportunitat de donar-se a conéixer una mica més contra el defensor de la corona, Carlos Alcaraz. Ahir van entrar en joc el valencià Bernabé Zapata, que va passar de ronda contra Attila Balazs guanyant-li per un doble 6-2, mentre que el de Conca establit a València Pablo Andújar es va acomiadar del torneig després de perdre contra l'argentí Tomas Etcheverry per 6-2 i 7-5. També se'n va anar un altre valencià, Pedro Martínez Portero, després d'un igualat duel contra l'eslovac procedent de la prèvia Jozef Kovalik (7-5, 2-6 i 7-5). Per a Andújar, a més, ahir va suposar el seu adeu per sempre al Godó.