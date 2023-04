La CNMC proposa regular els 'influencers' per a evitar irregularitats

Els influencers espanyols podrien veure's obligats a regular la seua activitat. Així ho vol la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que ahir va proposar al Govern que els creadors de contingut en Internet "d'especial rellevància" hagen d'inscriure's en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual perquè hi haja una major transparència de les seues activitats i s'eviten així possibles irregularitats.

La petició de la CNMC equipararà legalment els streamers, youtubers, tiktokers i bloggers més populars del país a les grans plataformes de streaming com Netflix i els obligarà a habilitar una bústia perquè els seus espectadors puguen exercir el seu dret a queixa i rèplica. "Són dos elements que contribueixen a la transparència del sector i que ofereixen als usuaris la informació i el procediment mínim per a reclamar i poder defensar els seus drets", s'assenyala en l'esborrany.

Amb aquesta proposta, Competència vol que es puga regular l'activitat comercial dels influencers, és a dir, les campanyes publicitàries que protagonitzen durant la seua activitat en línia. També hi haurà una major supervisió dels continguts que compartisquen, per a evitar que es difonguen missatges perjudicials.

També afectarà el 'podcast'

La regulació no sols afectarà els creadors de continguts en vídeo, sinó també els podcasters que creen continguts en àudio. Aquests hauran de classificar-se de manera separada "per a tindre un coneixement precís del sector per tipus de servei". Els creadors de pòdcast ja figuraven en la Llei audiovisual de 2010, però a causa de la seua recent popularitat, la CNMC vol que hi haja una major transparència i supervisió de la seua activitat.

El juliol de 2022 va entrar en vigor la nova Llei de comunicació audiovisual, que preveia una modificació del registre públic per a incorporar-hi tant les plataformes de vídeo a la carta com els prescriptors d'opinió en la xarxa. A la fi de desembre, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital va obrir una consulta pública sobre com havia de ser aquesta modificació, i ara la CNMC ha proposat un esborrany del nou Reial decret de la Llei audiovisual, que encara ha de ser aprovat.

Aquest canvi obligarà els streamers amb més audiència a apuntar-se al registre públic i especificar dades d'identificació personal, com els seus noms o el NIF, però també dades referents al seu servei, com el seu model de finançament i retransmissió, la denominació comercial i la temàtica del contingut difós.

La visió de la CNMC també reserva un apartat per a la pornografia. En relació a les plataformes, vol establir un procediment per a recórrer a les autoritats judicials quan s'incloguen "continguts que puguen afectar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, com ara els de caràcter pornogràfic", per a poder ordenar el cessament dels serveis.