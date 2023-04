Concurs de microcontes a Benavites

L'Ajuntament de Benavites prepara de nou les seues activitats relacionades amb el Dia del Llibre. En aquesta ocasió es tracta d'un concurs de minicontes amb una temàtica concreta: la visita d'un personatge de literatura a Benavites.

“Com cada any, duem a terme un concurs pel dia del llibre que prenem com una ocasió per a dinamitzar la lectura i crear un hàbit en els més joves. És il·lusionant veure els xiquets treballant en aquestes coses i ajudar a la seua educació i la seua cultura des de l'Ajuntament”, afirma Carlos Gil, alcalde de Benavites.

Per a adaptar-se a les capacitats de tots els participants, es faran dos grups: un de fins a 6 anys i un altre de màxim 17.

Els més menuts hauran de fer un vídeo en què conten la història, mentre que els majors escriuran el seu miniconte.

El premi consisteix en una entrada a Dinopolis, i s'atorgarà als participants que acudisquen a llegir o representar el seu miniconte el dia 21 d'abril, data de celebració de l'esdeveniment, a l'Ajuntament de Benavites.