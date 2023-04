El Congrés no investigarà el cas Assut com demanava el PP

El Congrés dels Diputats no posarà en marxa una comissió d'investigació sobre el cas Assut ni sobre el finançament del PSPV de Ximo Puig a la Comunitat Valenciana perquè la Junta de Portaveus ha rebutjat la iniciativa del PP.

La portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, ha denunciat el veto dels aliats del PSOE a la seua proposta i en roda de premsa ha denunciat que sempre "es protegeixen", com el PSOE va protegir també l'exdirigent valenciana Mónica Oltra.

Segons el PP, "els socis han protegit el PSOE" perquè es puga continuar mantenint el Govern, perquè això "sempre està per a ells per damunt de tot".

El PP veu així com decau la seua iniciativa al Congrés, com també va ocórrer al Senat, on els socialistes i el PNB van frenar en la Mesa l'intent dels populars d'investigar aquest assumpte a la Cambra Alta.

El cas Assut investiga una presumpta trama de suborns i comissions il·lícites a la Comunitat Valenciana, incloent-hi un suposat finançament irregular del PSPV-PSOE per a les campanyes de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007.

El PP acusa el president de la Comunitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, i el PSOE d'haver paralitzat durant un any la investigació del cas Assut a les Corts Valencianes, que decau ara en acabar la legislatura, perquè els valencians "no sàpien com s'ha finançat" aquest partit.