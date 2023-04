Els agricultors defensen el mercat d'horta de Colón: "Cal aguantar fins que la gent ens conega"

Els agricultors que participen en el mercat d'horta que se celebra des del passat 28 de març al costat del mercat de Colón estan pendents del resultat de la reunió del regidor d'Agricultura, Alejandro Ramón, amb els venedors dels llocs situats en el soterrani del recinte modernista (una fruiteria, una xarcuteria-formatgeria, una pescateria i una carnisseria) per a analitzar l'impacte positiu o negatiu de la venda directa de productes hortícoles en la facturació.

Mentre que els agricultors demanden la continuïtat de la iniciativa a pesar que les vendes no són encara les esperades, els botiguers del mercat gurmet de Colón han tornat a reclamar al regidor d'Agricultura que traga el mercat fora del barri perquè suposa competència deslleial. Proposen que se situe davall del pont de les Flors, al Jardí del Túria. Asseguren que les vendes de la fruiteria del mercat s'han ressentit. En concret, han baixat un 15 %, percentatge que afegit a la inflació (i a les vacances de Setmana Santa i Pasqua) arribaria al 30 %. La fruitera de Colón és la més afectada. "Tinc clients que han vingut a comprar amb bosses de productes de temporada, com porros, que van comprar dalt i que jo també tinc perquè jo soc, igual que ells, productora". "Ens fa mal", recalca, i proposa que l'Ajuntament hauria d'emportar-se el mercat a llocs on no n'hi haja, com l'avinguda de França.

Els agricultors reconeixen que les vendes són "bastant fluixes". "No és el millor dels mercats d'horta", resumeix una altra de les productores que acudeix cada dimarts des del passat 28 de març al mercat del Pla del Remei. L'afluència de públic i vendes no té res a veure amb la que es registra en els altres tres mercats d'horta que se celebren a Malilla, Castellar-L'Oliveral i Benimaclet tots els dissabtes. El cap de setmana es ven molt més que un dimarts, apunta una de les venedores i productores del mercat agrícola, que insisteix a continuar posant les parades prop del mercat de Colón i "recuperar la cultura d'anar al mercat". "Cal aguantar fins que la gent ens conega", assegura un altre venedor.

Entre la clientela del mercat agrícola hi havia hui una veïna ja jubilada de Riba-roja, Charo Agustín, que cada dimarts agafa el metro per a comprar als agricultors de Colón. "Ací trobe molt bon producte, té millor sabor i dura més fora de la nevera". "A més, hi ha productes com la remolatxa que ja costa trobar en altres llocs, i ací sí que n'hi ha".

Els venedors de Colón descarten mesures com traslladar-se a la primera planta del mercat, però sí que demanen a Aumsa, l'empresa municipal de la qual depén el mercat de Colón, que els permeta dur a terme intervencions per a millorar la visibilitat, com posar nova senyalística. De moment "tot són pegues perquè el mercat de Colón està protegit patrimonialment", apunta el portaveu de l'Associació de Mercaders del Mercat de Colón, José Manuel Manglano.