Rescat llampec d'un bebé atrapat a sa casa de Dénia

Un descuit tan habitual com el de quedar-se al carrer en deixar-se les claus dins de l'habitatge (li passa a tots) ha provocat hui a Dénia una situació d'una certa angoixa. Una mare, que viu en una finca de l'avinguda d'Alcoi, es disposava a eixir de passeig amb el seu xiquet d'entre 4 i 5 mesos. Ha eixit de la casa amb la mascota. La mare ja havia pujat en el cotxet el bebé. Però la porta s'ha tancat i les claus s'han quedat dins. I dins també s'ha quedat el menut. El disgust per a la mare ha sigut majúscul. Sentia plorar insistentment el seu fill i no podia entrar a casa i agafar-lo en braços i consolar-lo.

El que sí que podia fer era demanar ajuda. Hi han acudit a tot córrer la Policia Local i els bombers. Aquests últims han utilitzat l'autoescala per a entrar pel balcó a la casa i obrir per dins la porta. L'operació ha durat escassos minuts. Ha sigut un rescat llampec. La mare, en retrobar-se amb el seu xiquet, ja s'ha tranquil·litzat. El bebé també ha deixat de plorar immediatament. El carrer s'ha tallat mentre ha durat el rescat.