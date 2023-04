Només les aerolínies ‘low-cost’ aconsegueixen augmentar els seus vols prepandèmia a València

L’aeroport de València acumula mesos i mesos de rècord de passatgers després de la pandèmia. Sense anar més lluny, la setmana passada, l’operador de l’aeròdrom —Aena— assenyalava que s’havia anotat el millor març de la història en nombre d’usuaris, amb 703.119 viatgers, una tendència continuista amb el que es va viure al febrer, gener i bona part de 2022, cosa que mostra com el turisme està recuperant el pols. No obstant això, quant als vols, aquest camí de restabliment en aquest inici d’any sembla estar sent molt difícil —s’ha aconseguit recuperar el 96 % de l’operativa—, això sí, amb dos horitzons ben diferenciats.

Perquè, mentre que a la gran majoria de les companyies aèries més “tradicionals” els està costant retornar a la seua operativa prèvia a la covid-19 lligada a l’aeròdrom valencià, les low-cost no només han recuperat les seues dades, sinó que, fins i tot, ja es troben, en molts casos, per damunt dels registres de 2019. En concret, de les 13 aerolínies —amb l’excepció d’Air France, que no operava en les instal·lacions situades a Manises fa quatre anys— que més vols han fet en aquest primer trimestre de 2023 amb origen o destinació a València, només sis han aconseguit millorar els seus registres prepandèmia. D’aquestes companyies, cinc són de baix cost i només una tradicional.

Grans millores

És el que ha succeït, per exemple, amb Ryanair, companyia que ha operat més del 28 % del total de vols que hi ha hagut en aquest començament d’exercici a l’aeròdrom valencià. Entre gener i març, l’aerolínia irlandesa ha augmentat els seus vols un 9,76 % respecte a les dades de 2019, una aposta que ja avançava a inicis de febrer que s’anava a elevar per a tindre fins a 60 rutes en marxa —tant internacionals, com Bolonya, Londres, Porto o Tànger, com nacionals, com Palma o Santander— amb origen o destinació a València per a aquest estiu.

La circumstància a l’alça és similar a la millora que viu la neerlandesa Transavia (del grup Air France-KLM), que ha augmentat les seues operacions un 7,1 %, però inferior a les crescudes en vols que han viscut altres aerolínies barates com Vueling (25 % de millora respecte a 2019), Wizz Air Hungary (32,65 %), o Volotea, que ha incrementat les seues connexions en un 223 % respecte a abans de la pandèmia. Només un gegant més “clàssic” com Turkish Airlines, que uneix València amb Istanbul, ha aconseguit colar-se entre les aerolínies que sí que augmenten els seus vols (+12 %) des del territori valencià.

Camí per recórrer en les tradicionals

Molt diferent, en paral·lel, és el cas per a altres companyies tradicionals. Air Nostrum, la segona amb més operativa a l’aeròdrom i franquiciada d’Iberia per als vols regionals, es troba, en aquest registre, un 18 % per davall de les dades del primer trimestre de 2019. Air Europa, que ha passat en els últims anys de ser la tercera a la quarta amb més vols, no ha recuperat ni tan sols la meitat de la seua operativa, i Lufthansa ha oferit un 25 % menys de connexions en aquest inici d’any que abans de la pandèmia.

L’únic cas similar entre les low-cost el representa easyJet —que ofereix majoritàriament connexions amb el Regne Unit—, que encara es troba a València quasi un 20 % per davall de l’operativa que tenia en 2019. És l’excepció, repetida també en altres aeròdroms com el d’Alacant, que confirma una regla: que l’increment operatiu de les aerolínies de baix cost impulsa l’aeroport de València.