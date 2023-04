Andreu Valor versiona al valencià la cançó ‘Extraordinario’ per a la carrera d’Aspromivise

El cantautor Andreu Valor versionarà al valencià la cançó Extraordinario del grup Maldita Nerea per a la 15a edició de la carrera que l’entitat Aspromivise coordina a Xàtiva. Així ho han confirmat fonts de l’agrupació: “Serà la música d’una aventura que es transforma en una carrera pels carrers de Xàtiva. Fa quinze anys que Xàtiva dona visibilitat a persones extraordinàries, i, en aquesta quinzena edició, li posem música. Enguany utilitzem com a fil conductor una història que el grup Maldita Nerea ha musicat. Una cançó que té com a protagonistes usuàries d’un centre que atén persones amb diversitat funcional intel·lectual com el que gestionem. Una cançó fascinant que ens parla de persones extraordinàries que fan millor el món”, exposen.

“És un tema inspirat en l’univers de la discapacitat, però que podria tractar de qualsevol altra persona, perquè aquesta és l’essència del seu missatge”, prossegueixen. Des de l’entitat, també comenten les seues intencions de traslladar aquest missatge al món educatiu: “Si arriba als joves, la sinergia que es crea és molt potent. És una cançó que s’hauria de projectar i cantar en tots els centres educatius”, exposa Mari Carmen Ferri, monitora i mestra del Centre Ocupacional La Costera. Per aquest motiu, Aspromivise ha volgut vincular el missatge d’aquesta cançó amb la cita: “Per això, després dels permisos pertinents, s’utilitzarà aquesta cançó com a banda sonora d’aquesta quinzena edició de la carrera. És un tema que contagia optimisme, que transmet el missatge que les persones amb alguna mena de discapacitat són exemplars en tots els sentits, capaços fins i tot de completar qualsevol repte que es proposen i, sobretot, de fer-ho sense perdre mai el somriure”. Una cançó que, a més, ha versionat al valencià el cantautor de Cocentaina Andreu Valor: “No és la primera vegada que col·labora amb nosaltres. És una persona que arriba un dia i que ja no et deixa, és un regal que ens hem trobat en el camí i amb qui volem continuar tenint relació”. “La carrera ja va agafant color i inèrcia. Queden pocs dies perquè els carrers de Xàtiva s’òmpliguen de missatges positius i, sobretot, de persones extraordinàries que volen fer de Xàtiva una ciutat més inclusiva”, afigen des d’Aspromivise. La cita tindrà lloc la setmana que ve als carrers de la capital de la Costera.