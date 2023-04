El Consell blinda la serra Escalona i augmenta la superfície protegida

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica accelera el procés per a declarar la serra Escalona i la devesa de Campoamor com a parc natural. D’aquesta manera, es blinda la protecció d’una zona que va ser declarada com a paisatge protegit en 2018 i que ara veurà augmentada la superfície vigilada fins a les 18.107 hectàrees.

El departament dirigit per Isaura Navarro ha explicat que l’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) es troba en una fase de consulta pública prèvia, cosa que significa que es troba en una fase avançada. Després de la publicació de l’anunci, el 14 d’abril passat, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les administracions dels municipis del Baix Segura pels quals discorre aquest paisatge tenen 45 dies per a aportar els aspectes que consideren a la normativa ambiental. Més superfície protegida Amb la declaració de la serra Escalona i la devesa de Campoamor com a parc natural s’incrementa la superfície protegida, ja que fins al moment eren 10.683 les hectàrees que es vigilaven des de 2018, quan la zona va ser declarada paisatge protegit. A més, amb aquesta mesura s’incrementarà la vigilància en la conservació dels valors ecològics, ambientals i paisatgístics d’aquesta àrea alacantina que transcorre entre els municipis de Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas i Orihuela. Cal destacar que aquesta proposta ja es va intentar dur a terme en 2006, quan el diputat del Partit Popular Esteban González Pons, en aquells dies conseller de Territori i Habitatge, va posar en marxa els procediments d’elaboració i aprovació del PORN per a declarar la zona com a parc natural, encara que la iniciativa mai va arribar a veure la llum. Així, amb l’aplicació de la nova normativa recollida en el PORN, s’augmentarà la protecció d’una zona amb un gran valor paisatgístic, a causa de la seua important massa forestal, formada principalment per pi blanc, arboç, coscolla, llentiscle i margalló. L’àrea destaca també pel seu incalculable valor faunístic, ja que allà s’han recuperat espècies de gran rellevància com l’àguila reial, l’àguila cuabarrada o el gat salvatge, gràcies a l’abundant població de conills. També es millorarà la connectivitat ambiental de la zona a través dels corredors ecològics ordenats en la infraestructura verda, es minimitzaran els usos o les activitats que impliquen la deterioració del paisatge i es regularà el desenvolupament urbanístic de la zona. Primera incorporació des de 2007 L’última vegada que es va aprovar la declaració d’una zona com a parc natural a la Comunitat Valenciana va ser en 2007, quan es van incorporar tres àrees al llistat d’espais protegits: Chera-Sot de Chera al febrer, el Parc Natural del Túria a l’abril i Puebla de San Miguel al maig. El Parc Natural de Serra Escalona i la Devesa de Campoamor es convertirà en el quart de més extensió de la regió, només superat per les reserves d’Hoces del Cabriel, la Serra d’Espadà i l’Albufera. El nombre de parcs naturals augmentarà a 23 i la superfície protegida a la Comunitat superarà les 195.000 hectàrees protegides.