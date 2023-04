Els senglars van provocar 993 accidents en 2022

La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana ha convocat una manifestació per al pròxim 6 de maig “en defensa de la caça” i per a demanar mesures per a frenar la superpoblació de senglars després que la Conselleria de Transició Ecològica “no haja atés cap” de les seues recomanacions.

Així, i segons un comunicat emés per la Federació, en aquests moments hi ha una “superpoblació descontrolada” de senglars a la Comunitat Valenciana que estaria afectant “no només la caça, sinó l’agricultura, la seguretat pública i la societat en general. Es necessiten accions de gestió i mesures reals per a poder revertir la situació”, asseguren. Com a exemple del que reclamen, els caçadors prenen l’última dada de sinistralitat en carreteres valencianes relacionada amb aquests animals: segons la DGT, en 2022 “es van registrar un total de 1.375 accidents en les carreteres valencianes, 993 dels quals van ser provocats per senglars”, un augment del 92 % en els últims cinc anys. A més, des de la Federació al·leguen que els senglars estan deixant “pèrdues milionàries en els cultius valencians” i la superpoblació “incrementa exponencialment el risc de transmissió d’epizoòties i zoonosis”.