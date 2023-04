La Llotja recupera el caràcter gratuït durant unes hores

La celebració del Dia dels Monuments a la ciutat de València va permetre que un grup de privilegiats descobrira a la Llotja una de les zones habitualment tancades al gran públic: el terrat i les instàncies intermèdies de la torre central, l’antiga presó de mercaders tramposos. Es tracta d’una escala de caragol de 147 escalons, que s’obri tan sols en determinats moments de l’any, especialment per Nadal, i que, per a pujar-hi, cal sol·licitar cita. “Espectacular. Fantàstic”, no dubtaven a afirmar els que d’allà baixaven, especialment persones de la tercera edat”.

Però cal reconéixer que la festivitat, que suposa una espècie de barra lliure per a entrar als espais monumentals, instaurada per la Unesco per a tothom fa quaranta anys, continua sent una gran desconeguda. “És més conegut el Dia dels Museus”, reconeixien a la Llotja, on l’assistència era copiosa, abundant, però reconeixent que “n’hi ha un poc més, però no molt més. La gent ve per si mateixa”. I és que la ciutat està abarrotada de turistes, com turistes eren els que recorrien els salons del cèntric edifici.

Cal recordar que els espais es van obrir al públic després de la pandèmia, però que el pagament, encara que siga simbòlic (dos euros), es va recuperar recentment, després d’implementar-se el sistema nou de ticketing.

L’any passat, Llotja, torres de Serrans i de Quart van generar un milió de visites. “Hem tornat, si és que no els hem superat, als nivells prepandèmia”. La Llotja és, amb una diferència aclaparadora, el monument més visitat de la ciutat, amb 625.000 visites. No en va, compta, precisament, amb la marca de qualitat de la Unesco com a patrimoni mundial. Les visites guiades a la torrassa es van prolongar durant tota la jornada, acompanyats d’un guia. Però, alhora, la resta de dependències del recinte estaven molt animades.

La gratuïtat del 18 d’abril és una iniciativa de la Unesco, destinada a “reflexionar sobre la fortuna de comptar amb aquests béns, i encoratjar les comunitats locals i diversos actors socials perquè consideren la importància que tenen per a les seues vides i identitats”. Però va contrastar amb altres monuments emblemàtics no municipals. La catedral mantenia els seus preus tradicionals. “Ací no”, contestaven lacònicament si es preguntava pel Dia dels Monuments. Nou euros l’entrada a la visita general i cues per a pujar al Micalet. Hi ha vegades que entrar a la Seu és obra d’obstinació per la quantitat de persones que esperen el seu torn. No fa falta obrir-ne les portes.