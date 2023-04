Primera final del València Basket en la seua defensa del top 8 de la Lliga

Sense López-Arostegui, Klemen Prepelic, ni Sam Van Rossom, però amb la tornada de Millán Jiménez després de classificar el filial del València Basket, l’Horta Godella, per a les eliminatòries d’ascens a LEB Or. El de La Rioja, jugador del planter, és la gran novetat en la convocatòria d’Álex Mumbrú per a viatjar a terres murcianes, on hui el València Basket s’enfrontarà a l’UCAM Murcia disposat a corroborar la seua millora, però sobretot a començar a assegurar la huitena posició en les pròximes quatre finals contra quatre equips aspirants, el primer dels quals és el de Sito Alonso, amb tres victòries menys, però que ja va sorprendre a la Fonteta en la primera volta amb un últim triple de McFadden (74-75). Acabada la participació en Eurolliga, toca ara doble enfrontament, aquesta setmana, en la Lliga Endesa, primer hui amb l’UCAM Murcia, i dissabte amb Bilbao Basket, un altre dels equips que apura les seues opcions d’entrar en la lluita pel títol de lliga, o, cosa que és el mateix, entre els huit millors de la lliga regular, una selecció que tanquen ara mateix els de Mumbrú, quan falten set jornades. Monbús Obradoiro i Río Breogán esperen també l’error dels taronja i dels seus perseguidors per a estretir la baralla en aquesta recta final. Exactament el mateix que necessita el València Basket per a intentar aconseguir la setena plaça, que ocupa el Gran Canària, seté amb tres victòries i un partit més, encara que els insulars compten amb el basket average particular a favor seu, així com la diferència general de punts.

Pista propícia El Palau dels Esports de Múrcia rebrà aquesta vesprada el València Basket (20.30 hores, Movistar Deportes 3), en la primera visita de l’ala-pivot estatunidenc James Webb III al seu exequip. És una pista històricament propícia per als taronja, on han guanyat en cinc de les seues últimes sis visites, no sempre de manera còmoda, i amb bastants finals ajustats i emocionants. Jared Harper, un dels tres extracomunitaris que té la fitxa desactivada per a la Lliga Endesa, competició en la qual només es permeten dues fitxes per a no europeus, tampoc hi serà. La nota positiva de la convocatòria és Millán Jiménez, aler de 20 anys, que podria tornar a jugar amb el primer equip per primera vegada aquesta temporada, quatre mesos després de la seua operació al turmell esquerre. El de Calahorra havia reaparegut amb el filial de LEB Plata, amb la classificació per a la fase d’ascens a LEB Or, i Mumbrú podria aprofitar el seu bon moment anímic i de forma per a fer-lo debutar aquest curs en Lliga Endesa.