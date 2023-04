La vaga de funcionaris de Justícia suspén el judici contra Camps

L’últim judici de la trama valenciana de la Gürtel es va suspendre ahir, per a tota aquesta setmana, a causa de la vaga de funcionaris de Justícia que es va iniciar ahir a la Comunitat Valenciana i dilluns en la resta d’Espanya.

La suspensió de les tres vistes previstes per a aquesta setmana va ser comunicada ahir pel president del tribunal de l’Audiència Nacional que jutja la peça dels contractes menors de la trama Gürtel.

El president del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, va iniciar breument la vista per a comunicar que, a causa de la vaga convocada pels funcionaris de justícia, resultava impossible reprendre les testificals previstes fins demà dijous, després de diverses setmanes de parèntesis, per la qual cosa intentaran reprendre les sessions la setmana que ve.

Ahir estava previst que declararen testimonis de la Fiscalia Anticorrupció, entre els quals hi havia treballadors d’Easy Concept, l’exgerent de l’empresa d’habitatge Boadilla del Monte (condemnat en una altra peça), una exdiputada del PP de la Comunitat Valenciana i treballadors de la Conselleria de Benestar Social. En aquesta peça es jutja l’expresident de la Generalitat Francisco Camps, tres exconsellers, sis membres de la trama Gürtel, a més d’un total de setze tècnics i càrrecs intermedis de la Generalitat acusats de beneficiar les empreses de Francisco Correa en contractes menors per valor d’1,8 milions d’euros.

El seguiment de la vaga, convocada per CSIF, STAJ, CC.OO. i UGT a tot Espanya, va tindre un seguiment a la Comunitat Valenciana del 70-75 %, segons confirmen fonts sindicals a Levante-EMV. Des de la Conselleria de Justícia, van assenyalar que dels 4.457 funcionaris que depenen de la Generalitat, van secundar la vaga 363 treballadors públics, la qual cosa suposa un 8,14 % de seguiment.

Vaga completa per a hui

Per a hui dimecres s’ha convocat una jornada de vaga completa, a més d’una manifestació a Madrid, a partir de les 12 hores, des de les portes del Ministeri de Justícia fins al d’Hisenda.

Les mobilitzacions seguiran de manera indefinida, segons fonts sindicals, amb parades parcials de 10 a 13 hores, que no es desconvocaran mentre el Ministeri de Justícia no accepte les reivindicacions de tot el personal de l’Administració de justícia.

En el punt de mira de les protestes sindicals hi ha el Projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa (LOEO o LEO, segons les diferents sigles que utilitza cada sindicat) del servei públic de Justícia. Una llei que preveu implantar els tribunals d’instància i les oficines de justícia en els municipis i que suposa, segons els sindicats, “una modificació de les condicions laborals que posa en risc els llocs de treball, les funcions i les retribucions dels treballadors i les treballadores de l’Administració de justícia”. Els sindicats també reivindiquen una pujada salarial “digna”, en la mateixa línia que la que s’ha aprovat per als lletrats de l’Administració de justícia, així com una reorganització de les funcions.

El Ministeri de Justícia ha convocat els sindicats convocants de la vaga a una reunió demà dijous a la vesprada.