Canvis sobre com votar des de l'estranger el 28M

Quatre anys després, una altra vegada a votar. El pròxim 28 de maig seran 3.731.958 els valencians i les valencianes que estan citats a votar per a triar la composició de les Corts, i per tant, el govern de la Comunitat Valenciana, així com els més de 500 ajuntaments que conformen tot el territori autonòmic. El mètode per als que voten en urna, acudint al seu col·legi electoral, és el mateix i no requereix més explicació, no obstant això, per als que viuen a l'estranger, aquesta cita electoral sí que comporta destacats canvis.

El principal és la modificació feta al Congrés sobre la llei que regula la participació des de l'estranger, que elimina l'anomenat vot pregat per als residents permanents en l'exterior. Aquests ja no hauran de sol·licitar la seua papereta com fins ara, sinó que la rebran sense cap tràmit extra i podran votar tant en urna en un consolat com per correu, la qual cosa facilita el procés, ja que podran descarregar-se les paperetes en línia.

La llei que es va aprovar el passat estiu va acabar amb l'anomenat vot pregat per als milers de valencians i valencianes que estan registrats en el CERA, una manera de facilitar el vot per als que van deixar Espanya i que fins ara havien trobat el fet d'exercir el seu dret com un problema burocràtic. Per a saber si estàs registrat, ací es pot comprovar. Tanmateix, això ja no serà així, i la forma de conducta es pareixerà bastant a la de qualsevol elector a la Comunitat Valenciana, amb una diferència: per ser baixa del padró, no podrà votar en les municipals, només en les autonòmiques.

Així, aquells que es troben registrats en l'exterior tindran l'opció de rebre el material electoral en els seus domicilis i acudir a votar, o podran descarregar-se les paperetes en línia. Cal recordar que si s'està inscrit com a CERA, no es pot votar en urna en la localitat valenciana encara que s'estiga aquell dia allí, perquè ja no figura en aquestes llistes. Una altra opció és votar per correu des d'Espanya, cosa que haurà de sol·licitar-se en persona en qualsevol oficina de Correus i com a mínim 10 dies abans de les eleccions.

Com votar si no s'està inscrit

Què passa per a aquells que no es troben registrats? Aquests també tindran dret al vot, encara que sí que necessitaran fer algun tràmit més. En aquest sentit, s'introdueix la possibilitat que voten aquelles persones que no estan inscrites dins del CERA com a resident permanent.

És a partir de la figura de l'anomenat resident temporal (ERTA), que sí que haurà d'inscriure's presencialment en el consolat per a cada procés. Tindran fins al 29 d'abril per a sol·licitar-ho i fins al 24 de maig, una vegada s'haja rebut la documentació, per a enviar-la per correu a la mesa electoral a la qual corresponen a la Comunitat Valenciana.

En cas de no haver-s'hi inscrit, l'alternativa és que si es viatjarà a casa en aquestes dates, es pot planejar de manera que es puga votar en urna el 28M en el col·legi electoral, ja que es continua formant part del cens habitual. Així mateix, aquests podran també votar en les eleccions municipals i no sols en les autonòmiques, com els ocorre als inscrits en el CERA.