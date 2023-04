El carregador únic serà una realitat a Espanya en 2025

Adeu a la jungla de cables. Després que el Parlament Europeu donara llum verda al novembre al carregador universal en territori comunitari, Espanya ha posat data a partir de la qual haurà d'haver-hi un únic carregador de tipus USB-C per a tots els aparells electrònics: serà a partir del 2025 quan telèfons mòbils, tauletes, càmeres digitals, auriculars i altres aparells hauran de compartir sistema de càrrega per cable, segons explica aquest dijous El Mundo.

Els ordinadors, no obstant això, hauran d'esperar per raons tècniques fins al 28 d'abril de 2026.

La primera vegada que el Parlament Europeu va exigir l'adopció d'un carregador comú per a tots els telèfons mòbils comercialitzats a la Unió Europea va ser l'any 2014. No obstant això, va caldre esperar ni més ni menys que set anys, fins al setembre de 2021, perquè la Comissió Europea constatara el fracàs de les mesures voluntàries i la falta d'avanços suficients per part de la indústria, i presentara una proposta legislativa per a imposar un carregador universal a la UE.

Un sol cable permetrà carregar des de telèfons mòbils fins a videoconsoles portàtils, tauletes, càmeres digitals, auriculars, teclats, ratolins, altaveus mòbils o sistemes de navegació. Tots aquests aparells hauran d'incorporar un port de càrrega USB tipus C abans que acabe 2024, tal com va aprovar el Parlament Europeu.