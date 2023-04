Comptadors d'aigua d'última generació a Sagunt

Aquest dijous, dia 20, començaran els treballs de canvi parcial del parc de comptadors d'aigua potable a la població. En aquesta primera actuació es canviaran uns 9.600 comptadors, distribuïts entre tot el terme municipal.

Aquest canvi es fa en funció de l'antiguitat dels comptadors instal·lats l'any 2013 i anteriors, els quals, per tindre més de 10 anys, han de ser substituïts per a complir amb la reglamentació vigent.

El regidor delegat d'Aigües, Pepe Gil, destaca: «Els comptadors són d'última generació i, per tant, el que fan és millorar la fiabilitat de la prestació del servei, a més de permetre que es puguen fer operacions amb aquests, com per exemple comunicar els temps, consums excessius, etc.».

Aquests treballs no comporten cap cost per als clients i es faran durant la jornada laboral, tant en torn de matins com de vesprades. Prèviament a l'execució dels treballs, es col·locaran cartells informatius, indicant la data i hora aproximada del canvi que es farà en els diferents immobles afectats.