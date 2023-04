Els veïns de Benimaclet insisteixen a debatre el soterrament de la ronda

L'Associació Veïnal de Benimaclet va reclamar ahir, durant el taller participatiu sobre el nou Pla especial de Benimaclet (àrea funcional 18) presentat a la biblioteca municipal del barri per l'arquitecte i urbanista José María Ezquiaga, que s'incloga en el procés participatiu i l'enquesta que ha posat en marxa l'Ajuntament la possibilitat de soterrar la ronda nord, com a demanda de l'entitat ciutadana. Com a alternativa al túnel de la ronda nord, el pla proposa millores paisatgístiques de la vora urbana, connexions per als vianants aprofitant camins d'horta i reconnectar el barri amb la mar a través d'un corredor amb passarel·les sobre la V-21.

Els veïns també van posar objeccions a la proposta de l'Ajuntament perquè allunya els horts urbans que ocupen els terrenys del futur PAI de Benimaclet per la zona de la fàbrica de La Lechera i l'alqueria Serra. "Volem que l'horta entre a la ciutat i no allunyar l'horta". El representant de l'Associació de Veïns va manifestar en el debat celebrat a la biblioteca, l'aforament de la qual es va quedar curt, que trobaven a faltar en l'enquesta que es preguntara sobre qüestions com la reducció de l'edificabilitat, un aspecte en el qual la Regidoria de Desenvolupament assegura que no s'entrarà perquè l'edificabilitat és la mateixa que recull el pla general i es mantindrà. Tant l'edificabilitat com els horts urbans que actualment ocupen el centre del PAI de Benimaclet, i el soterrament de la ronda, són qüestions que s'haurien de debatre en el procés de participació, segons va recalcar el portaveu de l'entitat veïnal. La regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa Sandra Gómez ha recordat hui, quant a les crítiques veïnals, que l'enquesta sobre el pla especial està oberta a tota la ciutadania perquè l'Ajuntament vol "donar veu" a tots els veïns. Sandra Gómez va insistir que en el nou planejament del barri "tindran cabuda totes les veus, però sense imposicions". Els veïns, per la seua banda, rebutgen el procés participatiu a través del web que impulsa l'Ajuntament, ja que permetrà opinar a qualsevol persona, visca al barri o no.