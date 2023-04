La Generalitat constitueix la comissió d'experts per a proposar un nou model de gestió integral de les emergències a la Comunitat Valenciana

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat el decret pel qual es constitueix la comissió tècnica per a l'elaboració d'un informe o proposta d'un model de gestió integral de les emergències a la Comunitat Valenciana.

Aquesta comissió sorgeix després de la constatació que el nostre territori camina cap a unes emergències cada vegada més complexes, que a més de perdre el seu caràcter estacional, obliguen a mobilitzar, gestionar i coordinar un nombre cada vegada major de recursos de diferents administracions públiques.

A més, és evident l'existència d'un consens en tota la comunitat científica sobre el fet que els escenaris de major risc d'emergències a la Comunitat Valenciana es produiran en intervals més curts i tindran un caràcter més extrem, particularment en el cas dels incendis forestals.

Aquest decret recull la composició de la comissió tècnica, que està integrada per personal expert en emergències, de la universitat i membres dels Serveis de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS).

L'objectiu d'aquest nou òrgan és treballar en un model per a integrar totes les administracions que gestionen emergències per a aconseguir una major coordinació i optimització de tots els recursos, des de la salvaguarda de les competències de cada administració, buscant-ne l'encaix i viabilitat per a generar un sistema més ben engreixat i integrat per a respondre davant les emergències.

A més, aquesta comissió haurà d'estar constituïda en un termini màxim de 15 dies des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquesta resolució, i s'haurà d'emetre un informe/proposta de conclusions en un termini màxim de sis mesos des de la constitució.