Rafa Nadal anuncia que es perdrà el Mutua Madrid Open

Rafael Nadal ha anunciat de manera definitiva que no estarà en el Mutua Madrid Open que arranca el pròxim 24 d'abril. El tenista balear, que ja es va perdre el Barcelona Open Banc Sabadell per culpa dels seus problemes físics, no podrà jugar tampoc el torneig del Masters 1000.

Després d'absentar-se a Barcelona, els Masters 1000 de Madrid i Roma es plantejaven com l'objectiu de Rafa Nadal abans de l'arribada del segon Grand Slam de l'any.

Aquest és el comunicat oficial:

Com sabeu, em vaig fer una lesió important a Austràlia, en el psoes. En principi havien de ser de sis a huit setmanes de període de recuperació, i ja anem per la catorze. La realitat és que la situació no és la que volíem. S'han seguit totes les indicacions mèdiques, però d'alguna manera l'evolució no ha sigut la que en principi ens van dir i ens trobem en una situació que és difícil. Estan passant les setmanes i tenia la il·lusió de poder jugar en tornejos que són els més importants en la meua carrera, com ara Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, i de moment m'he perdut Monte Carlo i Barcelona. No podré estar a Madrid, desgraciadament.

La lesió continua sense curar-se i no puc treballar el que necessite per a competir. Estava entrenant, però ara fa uns dies hem decidit canviar una miqueta de rumb, fer un altre tractament i veure si les coses milloren per a intentar arribar al que vinga. No puc donar terminis perquè si els sabera, us ho diria, però no ho sé. Aquesta és la situació actual.

Vull també enviar una salutació especial a tot el públic de Madrid i espanyol, perquè m'hauré perdut els dos tornejos que es juguen ací a casa. Tots sabeu el que significa per a mi jugar aquests tornejos, i en aquest cas a Madrid, que no podré jugar-lo amb tot el que m'ha donat.

No em queda més que intentar estar amb l'actitud adequada durant tot aquest temps, intentar donar-me l'oportunitat de competir en algun dels tornejos que queda de la temporada de terra, i no em queda més remei que treballar i estar amb la mentalitat adequada.

Una abraçada molt forta a tots i quan tinga notícies, us informaré. Gràcies!