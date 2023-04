València ha guanyat 10.000 arbres i 400.000 m² de zones verdes en els últims 8 anys

La ciutat de València compta amb 10.000 arbres més i amb 400.000 metres quadrats més de zones verdes que en 2015. Així ho ha avançat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana Sergi Campillo, que ha posat en valor el treball fet pel govern municipal encapçalat per Joan Ribó, just el dia en què s'aprovarà el Pla Verd i de la Biodiversitat de la capital valenciana en la Comissió d'Ecologia Urbana, que serà ratificat també en el ple de l'ajuntament la setmana que ve.

"Per al govern de Joan Ribó, les polítiques verdes, les polítiques de renaturalització de la ciutat, han sigut un dels eixos estratègics del govern municipal, tant que hem posat la sostenibilitat en el centre de l'acció del govern", ha matisat el vicealcalde. Algunes xifres "són molt cridaneres". Per exemple, la superfície de zones verdes ha augmentat en 388.692 metres quadrats entre 2015 -últim any de govern amb el PP de Rita Barberá- i l'actual exercici de 2023. En números absoluts suposa passar de 4.596.651 m² a 4.985.343 m², i un 8,4 % de creixement.

Així mateix, hi incideix Campillo, "hi ha hagut augments molt significatius en el pressupost i en el personal dedicat a jardineria". Així, la dotació pressupostària ha passat de 24 milions a més de 35, amb un augment exponencial del 46,21 %. Quant a personal, hi ha hagut un increment del 26 % en passar de 493 a 621 treballadors.

Per tant, hi ha una altra dada molt rellevant, ja que ara mateix, específicament en viari, el 97,59 % dels 2.978 escocells que hi ha en tota la ciutat tenen arbres, cosa que suposa "una xifra rècord que hem aconseguit per les campanyes de plantacions realitzades". Cal no oblidar que la capital valenciana suma 242.000 arbres entre el nucli urbà, les pedanies i el Parc de la Devesa de l'Albufera. Només en sòl urbà, l'arbratge municipal suma 152.000 unitats. En aquesta última xifra estan inclosos els arbres que gestiona el Servei de Jardineria Sostenible, l'OAM de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana, el Servei de Cementeris i els serveis centrals tècnics, que són arbres situats en edificis municipals i patis de col·legis públics.

Quant a l'arbratge privat i les altres administracions públiques, la xifra absoluta inclou els plantats en universitats públiques i el Botànic, per la qual cosa es pot considerar una estimació conservadora. Finalment, entre 2023 i 2031, està previst plantar 20.000 arbres més, la qual cosa suposarà arribar a una ràtio de 3,05 persones per cada arbre. Ara mateix, estem en 3,31 ciutadans per cada arbre.